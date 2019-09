Bei der Beschäftigung von begehrten Fachkräften für Künstliche Intelligenz (KI) wird die Hauptstadtregion nur von München überflügelt. Das geht aus einer Auswertung des Netzwerks Linkedin hervor, die in Zusammenarbeit mit der Berliner Wirtschaftsverwaltung, der Wirtschaftsförderungen Berlin und Brandenburg, der IHK Berlin und der Technologiestiftung entstand. Demnach sind in der Bayerischen Landeshauptstadt 19 Prozent der deutschen KI-Fachkräfte beschäftigt, in Berlin und Umgebung sind es 18 Prozent.

Demzufolge verfügen knapp 50 Prozent der 727.000 Linkedin-Mitglieder in der Hauptstadtregion über digitale Fach- und Anwendungskompetenzen. Digitale Fachkompetenz kann beispielsweise eine Programmiersprache sein, digitale Anwendungskompetenz z. B. besondere Fähigkeiten im Bereich E-Commerce.

38 Prozent der KI-Fachkräfte in der Hauptstadtregion gaben an, auch in Berlin oder Brandenburg ausgebildet worden zu sein. Neben den Berliner und Potsdamer Universitäten wurden auch das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam sowie die BTU Cottbus-Senftenberg genannt.