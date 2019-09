Taxifahren in Berlin wird deutlich teurer

Taxifahren in Berlin wird zum ersten Mal seit vier Jahren teurer - und zwar deutlich: Im Durchschnitt kosten Taxifahrten künftig 10,7 Prozent mehr. Der Senat beschloss die Anpassung am Dienstag. Sie tritt voraussichtlich Anfang Oktober in Kraft.

Vor allem bei Strecken bis sieben Kilometer wird die Änderung spürbar sein: Hier steigt der Kilometerpreis im Normaltarif um 15 Prozent von 2 auf 2,30 Euro. Der Grundpreis bleibt bei 3,90 Euro. Ab dem siebten Kilometer steigt der Tarif um zehn Prozent von 1,50 auf 1,65 Euro je Kilometer.