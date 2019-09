PA Wire/dpa/Rick Findler Audio: Inforadio, 23.09.2019, Imke Köhler | Bild: PA Wire/dpa/Rick Findler

Insolvenz des britischen Reiseanbieters - Condor darf Thomas-Cook-Urlauber nicht ans Reiseziel bringen

23.09.19 | 12:28 Uhr

Der britische Reiseanbieter Thomas Cook hat Insolvenz angemeldet. Tausende Urlauber sind davon betroffen, auch in Deutschland. Aus rechtlichen Gründen darf die deutsche Tochter Condor Thomas-Cook-Urlauber nicht mehr an ihr Reiseziel bringen.



Die Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook hat auch Auswirkungen auf Touristen aus Deutschland. Aus rechtlichen Gründen darf die deutsche Cook-Tochter Condor Pauschalurlauber der betroffenen Reiseveranstalter nicht mehr an ihr Reiseziel bringen. "Wir dürfen Sie daher für Ihren Flug nicht annehmen, was uns außerordentlich leid tut", so die Airline. Den eigenen Flugbetrieb hält Condor aber aufrecht. Der britische Mutterkonzern Thomas Cook hatte in der Nacht zu Montag einen Insolvenzantrag gestellt. Der Flugbetrieb in Großbritannien wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt. In Deutschland arbeitet das Unternehmen derzeit nur mit Notgeschäftsführung. Reisen am 23. und 24. September könnten nicht gewährleistet werden, der Verkauf von Reisen sei gestoppt worden. "Das Unternehmen lotet derzeit letzte Optionen aus. Sollten diese scheitern, sieht sich die Geschäftsführung gezwungen, für die Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, die Bucher Reisen & Öger Tours GmbH und möglicherweise auch weitere Gesellschaften Insolvenzantrag zu stellen", heißt es in der Mitteilung [ext. Link Thomas Cook].



Betroffene Veranstalter: Thomas Cook, Neckermann, Öger, Bucher und Air Marin

Derzeit sind laut Thomas Cook 140.000 deutsche Gäste mit seinem deutschen Tochterunternehmen unterwegs. Am Montag und Dienstag sollten 21.000 Menschen abreisen. Zum Unternehmen gehören in Deutschland die Marken Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature. In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen. Insgesamt sollen etwa 600.000 Touristen betroffen sein, die meisten von Ihnen Briten. Für sie wird von der britischen Regierung eine großangelegte Rückholaktion gestartet.



Condor fliegt weiter - aber nicht für die Cook-Veranstalter

Der Ferienflieger Condor, der ebenfalls zur Thomas Cook Gruppe gehört, hatte nach Bekanntwerden der Insolvenzpläne versichert, dass seine Flüge planmäßig stattfinden würden. "Condor Flüge werden weiterhin durchgeführt, obwohl die Muttergesellschaft Thomas Cook Group plc Insolvenz eingereicht hat", heißt es in einer Mitteilung vom frühen Montagmorgen. "Um Liquiditätsengpässe bei Condor zu verhindern, wurde ein staatlich verbürgter Überbrückungskredit beantragt. Dieser wird derzeit von der Bundesregierung geprüft", heißt es. Noch bis Montagvormittag warb Condor für Neubuchungen. Derweil häufen sich Meldungen über deutsche Urlauber, die mit Thomas Cook Reisen gebucht haben und am Montag am Flughafen abgewiesen wurden. "Mir geht's beschissen. Warum fliegen wir nicht?", sagte ein Mann aus Köln der Nachrichtenagentur dpa. Er wollte am Morgen aus Düsseldorf nach Fuerteventura fliegen. "Wir wurden aus der Schlange gezogen. Wir fliegen nicht. Heute und morgen auf keinen Fall. Das war's mit dem Urlaub."



Bundesregierung sieht keinen Bedarf für Rückholaktion

Weil Condor weiter fliegt, sieht der Luftfahrtverband BDL derzeit keine Notwendigkeit, gestrandete Urlauber nach Deutschland zurückzuholen. "Condor führt den Flugbetrieb regulär fort, daher gibt es keinen Bedarf, eine Rückholaktion vergleichbar mit Germania zu organisieren", sagte ein Sprecher des BDL am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Nach der Germania-Pleite hatten deutsche Airlines im Februar mitgeholfen, Passagiere aus dem Ausland zurückzuholen. Die Bundesregierung sieht derzeit noch keinen Handlungsdruck. Da Thomas Cook Deutschland und Condor weiter operieren, würde es auch Rückflüge geben. "Reisenden, die eine Reise erst noch antreten, wird empfohlen, sich an ihren Reiseveranstalter zu wenden." Der Bund und das Land Hessen loten einen Überbrückungskredit für den deutschen Ferienflieger Condor aus. "Die Bundesregierung arbeitet mit Hochruck daran", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Montag dem rbb. Es solle so schnell wie möglich eine Entscheidung zum Antrag des Unternehmens geben. Zum Umfang der Finanzhilfe äußerte sich der Sprecher nicht. Die hessische Landesregierung erklärte zudem, man sei grundsätzlich offen, "Condor bei der Überbrückung der aktuellen Krise zusammen mit dem Bund behilflich zu sein, etwa durch eine ergänzende Landesbürgschaft." Hessen sei dazu bereits in Gesprächen mit Condor und der Bundesregierung.

Britische Politik streitet über Rettung von Thomas Cook

Der britische Verkehrsminister Grant Shapps hat derweil die Entscheidung der Regierung verteidigt, den Reisekonzern Thomas Cook nicht mit einer großen Finanzspritze vor der Pleite zu retten. "Ich fürchte, das hätte sie nur für eine sehr kurze Zeit über Wasser gehalten", sagte Shapps am Montag dem Sender BBC in London. Das Unternehmen habe grundlegende Probleme in Zeiten, in denen immer mehr Menschen ihre Reisen online buchen. Sowohl die Opposition als auch Gewerkschaften hatten die Regierung für die Ablehnung kritisiert. Das Unternehmen hatte die Regierung nach Angaben von Premierminister Boris Johnson um eine Finanzierungshilfe über 150 Millionen Pfund (knapp 170 Mio Euro) gebeten. "Das ist natürlich eine Menge Steuergeld und stellt, wie die Menschen anerkennen werden, eine moralische Gefahr für den Fall dar, dass Unternehmen künftig mit solchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert werden", hatte Johnson bereits vor der Betriebseinstellung gesagt. Andere Quellen, die sich auf Regierungsangaben beriefen, gingen von 250 Millionen Pfund aus.



John McDonnell von der größten Oppositionspartei Labour warf der Regierung vor, dem Reisekonzern aus "ideologischer Voreingenommenheit" nicht geholfen zu haben. Die Tories lehnten staatliche Eingriffe ab. Ähnliche Kritik übte die Transportgewerkschaft TSSA: "Die Regierung hatte viele Möglichkeiten, Thomas Cook zu helfen, hat sich aber für das ideologische Dogma entschieden, anstatt Tausende Jobs zu retten", sagte Gewerkschaftschef Manuel Cortes einer Mitteilung zufolge.

