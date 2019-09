Das müssen Kunden von Thomas Cook & Co. jetzt wissen

Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook hat am Montag Insolvenzantrag gestellt. Betroffen sind mehrere hunderttausend Reisende, die mit den Konzern-Töchtern, wie zum Beispiel Condor, unterwegs sind. rbb|24 gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Condor hat sich bereits im April 2018 aus Berlin zurückgezogen.

Betroffen sind derzeit in Deutschland die deutschen Thomas-Cook-Töchter, darunter Neckermann Reisen, Öger Tours, Air Marin, Bucher Reisen und Thomas Cook Signature. Aktuell würden bei den Unternehmen "letzte Optionen ausgelotet", teilte die Thomas Cook GmbH mit. Sollten diese nicht fruchten, werde es zu weiteren Insolvenzen kommen. Reisen der oben genannten Veranstalter sind fürs Erste ausgesetzt. Kunden sollen sich mit den jeweiligen Anbietern in Verbindung setzen.

Reiseanbieter Thomas Cook meldet Insolvenz an

Weil Condor weiter fliegt und auf Rückflügen auch Thomas-Cook-Pauschalurlauber mitnimmt, sieht der Luftfahrtverband BDL derzeit keine Notwendigkeit, gestrandete Urlauber nach Deutschland zurückzuholen. "Condor führt den Flugbetrieb regulär fort, daher gibt es keinen Bedarf, eine Rückholaktion vergleichbar mit Germania zu organisieren", sagte ein Sprecher des BDL am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Nach der Germania-Pleite hatten deutsche Airlines im Februar 2019 mitgeholfen, Passagiere aus dem Ausland zurückzuholen.

Bei Pauschalreisen gibt es in der Regel einen Ansprechpartner des Reiseveranstalters vor Ort. Urlauber sollten als erstes den Reiseleiter sofort kontaktieren und Informationen darüber einholen, was die aktuelle Situation von Thomas Cook ist und wie es weiter geht. Wahrscheinlich ist der vorzeitige Abbruch der Reise und der schnellstmögliche Rückflug nach Deutschland.

Auch die Kosten der Reise können Urlauber von der Versicherung erstattet bekommen. Unter die Erstattungspflicht fallen die Reisekosten anteilig für die nicht erbrachten Leistungen. Außerdem können sie Mehrkosten geltend machen, die entstanden sind, damit Reisende ihre Rückreise antreten können, wie eine Übernachtung in einem Hotel.

Das kann passieren und ist passiert. Aus rechtlichen Gründen kann Condor eine Flugreise von Passagieren verweigern. So wurden Reisende am Montagmorgen am Düsseldorfer Flughafen aus der Schlange gezogen und durften nicht zu ihrem Reiseziel Fuerteventura mitfliegen.

Die Fluggesellschaft Condor ist gleichzeitig Teil der Thomas Cook Gruppe, als auch Vertragspartner von vielen Reiseveranstaltern von Thomas Cook, wie zum Beispiel Neckermann. Condor ist in diesem Vertrag dafür zuständig Urlauber der Veranstalter an ihr Reiseziel zu fliegen. Die Verträge regeln jedoch auch, dass die Airline von einer Personenbeförderung absehen kann, wenn ein Risiko besteht wirtschaftlichen Schaden zu bekommen. Lediglich Reisende aus dem Ausland fliegt die Airline wieder zurück in ihre Heimatländer.

Für Menschen, die bei Thomas Cook oder Tochterunternehmen gebucht haben und mit Condor fliegen sollten, heißt das, dass sie ihre Reise nicht antreten können. Generell ist die momentane Lage der deutschen Tochterunternehmen unklar.