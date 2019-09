Den Berlinerinnen und Berlinern ist einer neuen Umfrage zufolge zwar der Klimaschutz wichtig, sie sind jedoch nicht bereit, dafür höhere Mieten zu zahlen. Das ergab eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Kantar TNS im Auftrag des Unternehmens Deutsche Wohnen. Demnach gaben 71 Prozent der Befragten an, dass sich der Klimaschutz nicht auf höhere Mieten auswirken dürfe. Nur etwa jedem Zehnten ist umweltfreundliches Wohnen so wichtig, dass er oder sie dafür steigende Mieten in Kauf nähme.

In Berlin sind die Mieten zuletzt teils stark gestiegen. In manchen Stadtteilen haben selbst Normalverdiener Probleme, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Laut der Umfrage sehen 74 Prozent den Senat in der Verantwortung, die Probleme zu lösen. 57 Prozent nennen hier die Bundesregierung, 47 Prozent die städtischen und 27 Prozent private Wohnungsgesellschaften, 19 Prozent private Immobilienbesitzer. Mehrfachnennungen waren hier möglich.