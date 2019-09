jörg Bernau Mittwoch, 25.09.2019 | 08:38 Uhr

Tja, 0 service+0 zuverlässigkeit+ 0 punklichkeit=Preiserhöhung

warum soll der vbb nicht seine taschen füllen für diese minderleistung machen die Politiker doch vor !

Also schöhn den bürger schropfen solange er noch was in der tasche hat und mein auto wird die nästen 5 jahre auch

noch alternativlos bleiben .