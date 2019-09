Silvio Berlin Donnerstag, 05.09.2019 | 08:26 Uhr

Dies ist leider die Wirklichkeit, die von allen Dieselkäufern teils aus Unwissenheit und teils mit Vorsatz ignoriert wird. Als Radfahrer brauche ich keine Thermometer, ich kann am Geruch erkennen, in es kälter als 16 Grad ist. Darum darf es nur eine Lösung geben: alle Verbrenner dürfen nicht mehr in Innenstädte fahren, in denen ausreichend ÖPNV bzw. Radwege vorhanden sind.