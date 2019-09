Chrissy Berlin Mittwoch, 04.09.2019 | 21:23 Uhr

WG-Zimmer sind in Berlin genauso teuer, rar und begehrt wie kleine Wohnungen. Viele Studiengänge sind nun einmal auch abhängig davon, wo sie angeboten werden. Wenn sich Abiturienten in mehreren Unis bewerben und erhalten eine Zusage z.b. in Berlin, dann wählen sie natürlich eher eine Universität in einer lebendigen, modernen Stadt. Das gesellschftliche und kulturelle Leben ist für junge Menschen auch sehr wichtig. Sie urteilen da recht oberflächlich und hart. Jeder hat das Recht da zu lernen und zu wohnen wo er möchte. Und wenn es diese Anzahl an Studienplätzen gibt, muss es dafür auch ausreichenden Wohnraum geben. Lern- ubd Studiengruppen sowie Nebenjobs finden in Berlin statt. Irgendwo in Brandenburg zu leben ist da eher ungünstig. Haben Sie studiert? Ich meine es nicht böse, aber hört sich nicht danach an. Gut ausgebildete junge Menschen sind extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Also muss dahingehend auch investiert und dafür gesorgt werden.