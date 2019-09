Robert Dienstag, 10.09.2019 | 20:57 Uhr

Laut meinen Infos heisst das Tausportal, jedenfalls in den Emails die ich davon noch bekommen. Landen jedoch nach meinem Umzug im Spamordner, ich hasse Portale in denen man sich einloggen muss um sich abzumelden. Jedenfalls steht mein alte Wohnung noch drin und ich bin zu faul mein Passwort zu resetten. Idee war ja ganz ok aber man hätte vielleicht lieber mit Immoscout kooperieren sollen, meine Meinung.