Der Internetkonzern Amazon will in Berlin expandieren und zieht dafür in ein neues Hochhaus in Friedrichshain. Amazon werde 28 von 35 Stockwerke des Neubaus "Edge East Side Berlin" an der Warschauer Brücke mieten, der voraussichtlich 2023 fertig werde, kündigte das Unternehmen in einem Blog-Eintrag an.