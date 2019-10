Die Bahn baut zum Fahrplanwechsel im Dezember ihr Angebot an Verbindungen von Berlin in Richtung Südwesten und Westen aus. Nach einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag bietet die Bahn künftig am Tage einen "lückenlosen Stundentakt" nach München über Erfurt und nach Frankfurt am Main über Braunschweig.

Zudem sollen weitere Fahrten von sogenannten Sprintern auf der Strecke Berlin-Erfurt-Frankfurt am Main die Wartezeiten verringern. Auch auf der Linie Berlin-Hannover-Köln werde die Kapazität mit einem weiteren Zugpaar erhöht, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.