Der über 100 Jahre alte Berliner U-Bahnhof Potsdamer Platz erhält einen neuen Bahnsteig. Das sei notwendig, da die verbauten Materialien veraltet seien und eine statische Ertüchtigung notwendig sei, teilte die BVG am Mittwoch mit. In der ersten Phase der Erneuerung wird die U-Bahnlinie 2 in Richtung Ruhleben demnach nicht am U-Bahnhof Potsdamer Platz halten.

Die Sperrung beginnt am kommenden Montag und wird dann ein Jahr lang, bis zum 12. Oktober 2020, bestehen bleiben. Die Arbeiten nähmen so viel Zeit in Anspruch, da die komplette Bahnsteigseite bis zur Gleisebene abgerissen und im Anschluss wieder neu aufgebaut werden müsse, so die BVG.