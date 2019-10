Wegen Zugausfällen und Verspätungen der Berliner S-Bahn im vergangenen Jahr hat das Land Anspruch auf Rückzahlungen in Höhe von vorläufig rund 20,1 Millionen Euro. Das geht aus einem Bericht über den Regional- und S-Bahnverkehr 2018 in Berlin hervor, den der Verkehrsverbund VBB an die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr übermittelt hat. Die Zahlen sind allerdings vorläufig. Sie müssen vom Senat noch endgültig abgestimmt werden.