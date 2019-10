Bild: Andreas Gora

Bundesweite Warnstreiks - Ufo will am Sonntag Lufthansa-Töchter bestreiken

18.10.19 | 16:55 Uhr

Fluggäste, die am Sonntag mit Tochter-Airlines von Lufthansa reisen wollen, müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Kabinengewerkschaft Ufo teilte am Freitag mit, dass sie ab 5 Uhr Germanwings, Eurowings, CityLine und SunExpress bestreiken wolle.



Die Kabinengewerkschaft Ufo ändert ihre Streikpläne und will am Sonntagmorgen nun die vier Lufthansa-Töchter Germanwings, Eurowings, CityLine und SunExpress bestreiken. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt am Main mit. Wie Ufo-Sprecher Nicoley Baublies sagte, sollen am Sonntag zwischen 5.00 und 11.00 Uhr bundesweit sämtliche Starts der Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress bestreikt

werden. Ersten Schätzungen zufolge wären damit mehr als 300 Abflüge im Streikzeitraum gefährdet. Zehntausende Passagiere müssen weiterhin um ihre Verbindungen bangen. Betroffen sind nun Eurowings-Basen wie Düsseldorf, Stuttgart oder Berlin.



Flüge der Lufthansa-Mutter nicht betroffen

Dagegen sagten die Flugbegleiter ihren geplanten Warnstreik bei der Lufthansa-Kernmarke wieder ab. Grund sei die Ankündigung von Lufthansa, die Gehälter anzuheben. Der Konzern wolle die Bezüge für Flugbegleiter an Bord von Lufthansa-Flügen um 2,0 Prozent erhöhen, erklärte Ufo. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft am Montag angekündigt, nur die Flüge der Lufthansa-Mutter in München und Frankfurt bestreiken zu wollen. Warnstreiks bei den Tochter-Airlines waren zu diesem Zeitpunkt nur als mögliche Option genannt worden.

Lufthansa hält Streik für rechtswidrig

Ein Sprecher der Lufthansa war Anfang der Woche davon ausgegangen, dass der Flugverkehr am Sonntag trotz der Streikankündigung regulär stattfinden könnte. "Unser klares Ziel ist es, am 20. Oktober unser volles Flugprogramm aufrechtzuerhalten", hieß es in einer ersten Stellungnahme. Sollte nun alle vier Tochter-Airlines betroffen sein, dürfte diese Ankündigung kaum noch Bestand haben. Statt einiger weniger Flüge könnten ersten Schätzungen zufolge rund 500 Flüge mit mehreren tausend Passagieren betroffen sein. Aus Sicht von Lufthansa sind die geplanten Warnstreiks rechtswidrig. Es würden rechtliche Schritte gegen die Aktionen geprüft. Der Konzern lehnt Gespräche mit der intern zerstrittenen Gewerkschaft Ufo seit Monaten ab, weil sie deren Vorstand für nicht rechtmäßig hält. Dieser sei nicht satzungsgemäß ins Amt gekommen.

Rechtsstreit zwischen Lufthansa und Ufo

Eine Kündigung der Tarifverträge bei der Lufthansa-Kerngesellschaft durch die Gewerkschaft hat die Fluggesellschaft nicht anerkannt. Vor rund einer Woche hieß es, in einem Arbeitsgerichtsverfahren solle überprüft werden, ob es sich bei der Ufo überhaupt noch um eine tariffähige Gewerkschaft handelt. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat in erster Instanz festgestellt, dass Ufo die Tarifverträge bei der Lufthansa-Kerngesellschaft rechtmäßig gekündigt hat. Von Ufo hieß es vor rund einer Woche, weitere Gerichtsentscheidungen wolle man nicht abwarten, weil Lufthansa ständig neue Vorwürfe erhebe und so kein "natürliches" Ende der Auseinandersetzungen absehbar sei. Nun sollten konkrete Arbeitskampfmaßnahmen eingeleitet werden. Wenn die Lufthansa die Streiks für illegal halte, müsse sie das vor Gericht beweisen, erklärte Ufo-Vize Flohr am Montag. Wie er weiter sagte, will die Gewerkschaft in der kommenden Woche mit ihren Tarifkommissionen über Urabstimmungen zu unbefristeten Streiks beraten.

Ufo leidet seit Monaten unter einem internen Führungsstreit

Ufo hat einen heftigen internen Führungsstreit hinter sich, in dessen Verlauf zahlreiche Vorstände und Beiratsmitglieder zurückgetreten sind, darunter der langjährige Vorsitzende Nicoley Baublies, der zwischenzeitlich auch aus seinem Lufthansa-Job entlassen worden ist. Bei einer Mitgliederversammlung am 1. November muss sich der verbliebene Rumpfvorstand Abwahlanträgen stellen.