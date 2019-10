In Berlin stehen immer mehr Lastenräder zum kostenlosen Ausleihen bereit. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Berlin (ADFC) soll die Flotte bis Anfang 2020 auf 120 Räder weiter anwachsen. Mehrere Bezirksämter stellen demnach in diesem Jahr zusätzliche Fahrräder bereit, unter anderem Friedrichshain-Kreuzberg. Darüber hinaus beteiligen sich auch private Initiativen an der Aktion "fLotte" [flotte-berlin.de].

Aktuell gibt es den Angaben der Plattform "fLotte" zufolge 72 buchbare Lastenräder in Berlin und dem Umland. Allein in diesem Jahr hat sich die Anzahl damit fast verdoppelt. Die Lastenräder können für bis zu drei Tage gebucht werden. Als Verleihstationen fungieren öffentliche Einrichtungen oder Gewerbetreibende. Jedes Rad wird von ehrenamtlichen Radpaten gepflegt.