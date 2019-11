Bei dem Treffen im Roten Rathaus handele es sich um ein vertrauliches Arbeitsgespräch, sagte eine Senatssprecherin. Eine Entscheidung ist an dem Tag nicht zu erwarten. Messechef Göke schwebt vor, aus der Auto- eine Mobilitätsmesse zu machen. Müller hat sich bereits mit einem Brief an die großen deutschen Automobilhersteller gewandt und sie darin um Unterstützung für den Standort Berlin gebeten.

Wegen sinkender Besucher- und Ausstellerzahlen steckt die IAA am aktuellen Standort in Frankfurt am Main in einer Krise. Mitte September waren die Eingänge der IAA zum ersten Mal in ihrer langjährigen Geschichte von tausenden Aktivisten besetzt worden, die für eine Verkehrswende demonstrierten. Zudem ist der Vertrag mit dem langjährigen Messestandort ausgelaufen. Als neue Standorte sind auch Köln und Hannover im Gespräch.

Die IAA ist eine der ältesten deutschen Industriemessen. Der Vorläufer fand 1897 in Berlin statt, damals mit acht sogenannten Motorwagen, darunter zwei Modelle von Benz und eines von Daimler. In den folgenden Jahrzehnten fand die Automobilmesse in verschiedenen Konstellationen und an verschiedenen Standorten statt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Frankfurt am Main der ständige Schauplatz der IAA.