Tafel befürchtet Einbußen - Der Streit um gerettete Lebensmittel

19.10.19 | 17:49 Uhr

16 Lkw-Ladungen Lebensmittel landen in Berlin jeden Tag in der Tonne. Außer der Tafel gab es lange keine Abnehmer. Doch jetzt kommen neue Unternehmen auf einen Markt, der bis dato gar keiner war. Die Tafel befürchtet Nachteile für Bedürftige. Von Bernadette Huber



Sabine Werth von der Tafel Berlin ist in Aufruhr. Sie hat Angst, dass es bei ihr bald nicht mehr genug Lebensmittel gibt. Im letzten dreiviertel Jahr habe sie bemerkt, dass sie weniger Ware bekomme. "Es wird doch immer noch so viel weggeworfen wie bisher. Warum kommt bei uns dann derzeit weniger an?", fragt sie. Verantwortlich für dieses Gefühl macht sie vor allem die neuen Player auf dem Markt der verschwendeten Lebensmittel.

Allein in Berlin fallen jeden Monat etwa 1.800 Tonnen an Lebensmitteln an, die regulär nicht mehr verwertet werden. Ungefähr ein Drittel davon geht an die Tafel. Der Rest landet in der Tonne.



Seit zwei Jahren verwertet auch das Unternehmen SirPlus einen Anteil. Raphael Fellmer hat SirPlus gegründet - einen Markt, der sonst weggeworfene Lebensmittel aufkauft, 10 bis 20 Tonnen im Monat, und online sowie in drei Berliner Märkten billiger an seine Kunden verkauft. "Wir sind keine Konkurrenz zur Tafel", sagt Fellmer, der früher selbst in Tonnen getaucht ist. Vor SirPlus hat er mehrere Initiativen gegründet, um Lebensmittelverschwendung zu verringern, etwa mit FoodSharing und Streiks. Für ihn gibt es mehr als genug Lebensmittel auf der Welt, die noch gerettet werden müssen - auch in Berlin. Bei SirPlus herrsche außerdem das Prinzip "Tafel First". Sein Unternehmen würde zudem teilweise auch ganz andere Produkte anbieten als die Tafel.



Sabine Werth, Gründerin der Berliner Tafel | Bild: dpa/Jörg Carstensen

"Die Tafel hat stets Vorrang"

Sabine Werth von der Tafel hat vor allem Angst, dass Märkte wie SirPlus bei den Supermärkten, bei denen beide Lebensmittel abholen, bevorzugt werden. In Berlin konnte der rbb eine grundsätzliche Überschneidung derzeit nur bei zwei der 850 Supermärkte, die die Tafel jede Woche anfährt, nachweisen. Einer dieser Märkte, die sowohl mit der Tafel als auch mit SirPlus kooperieren, ist die Metro. Hier gibt es eine klare Absichtserklärung die lautet: "Die Tafel hat stets Vorrang." Doch Sabine Werth ist auch deshalb so besorgt, weil sie befürchtet, Abnehmer wie SirPlus seien im Vorteil, weil sie ein echter Wirtschaftspartner sind. "Dadurch, dass die zahlen, springen die Firmen lieber auf den neuen Zug auf. Weil sie dort schlicht und ergreifend mehr Geld bekommen", sagt sie. Ob es für Supermärkte wirklich rentabler ist, an SirPlus statt an die Tafel abzugeben, ist schwierig zu klären. Grundsätzlich kann sich ein Unternehmen entscheiden, ob es eine Spende tätigt. Dann muss die Mehrwertsteuer auf den Warenwert gezahlt werden. Oder ob es eine "Nullentnahme" machen möchte. Bei einer solchen Abgabe werden keine Steuern bezahlt, man bekommt aber auch keinen Spendenschein, den man steuerlich geltend machen kann. Für die Unternehmen bedeutet eine Spende also entweder eine schwarze Null oder eine leichte Belastung durch die Merhwertsteuer. Die Metro macht keine Aussage darüber, wie sie die Spendenabgaben handhabt. Es sei aber für das Unternehmen günstiger als eine Standard-Entsorgung der Lebensmittel.

Raphael Fellmer, Gründer von SirPlus | Bild: dpa/Christoph Soeder

Der nächste Bewerber drängt auf den Markt

SirPlus bezahlt beim Abholen einen "symbolischen Preis". Dieser sei "sehr gering, auch um möglichst zu verhindern, dass dann nicht mehr gespendet wird", sagt Fellmer. Den genauen Preis wollen weder die Metro noch SirPlus verraten. Allerdings muss die Mehrwertsteuer so nicht auf den - meist höheren - Warenwert, sondern nur auf den "symbolischen Preis" bezahlt werden. Einen Spendenschein gibt es hierfür allerdings nicht. Diesem Hintergrund könnte vor allem in Zukunft große Bedeutung zukommen. Denn auch wenn für die Tafel und SirPlus derzeit genügend Lebensmittel anfallen, der nächste Bewerber drängt schon auf den Markt: Das schwedische Unternehmen Matsmart will 2020 in Deutschland einsteigen. Das Konzept ist fast identisch zu dem von SirPlus. In Finnland und Schweden ist Matsmart bereits erfolgreich. Das letzte Investment von 17 Millionen Euro, das auch für die Expansion nach Deutschland gedacht ist, kam vom deutschen Investmentfonds "LeadX Capital Partners". Der wiederum wird von der Metro finanziell unterstützt. Auf Anfrage heißt es, es handele sich hierbei um "eine strategische Investition der Metro AG, die den Markteinstieg des Start-ups mit Know-how unterstützen wird". Nur mit Know-How oder auch mit Waren? Diese Frage wird von der Metro auf rbb|24-Anfrage nicht beantwortet.

Kein "Tafel-Gesetz" in Deutschland

Ob die Tafel auch in Zukunft genug Lebensmittelspenden bekommt, ist im Moment vom guten Willen der beteiligten Unternehmen abhängig. Politisch gibt es derzeit keinen Schutz. In anderen Ländern gibt es Regelungen: Frankreich hat eine Spendenpflicht für große Supermärkte schon 2016 verankert. England hat im Frühjahr 2019 eine Halbierung der Lebensmittelverschwendung bis 2030 beschlossen. Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) setzt bis jetzt auf freiwillige Vereinbarungen mit den Handelsketten – ein Gesetz ist bisher nicht geplant. Eine andere Möglichkeit wäre, den Anreiz für Spenden zu erhöhen. Zum Beispiel indem die Mehrwertsteuer darauf abgeschafft wird. Dann müssten die Unternehmen keine Steuer auf Spenden zahlen, bekämen auf den Nettowarenwert trotz dessen eine Spendenbescheinigung. Dafür will Sabine Werth nun unter anderem kämpfen. Denn: "Wir müssen nur eins berücksichtigen: Die Berliner Tafel unterstützt Bedürftige. Die anderen nicht", sagt sie.

Gespräch im November

Raphael Fellmer von SirPlus möchte ein gutes Verhältnis zu Sabine Werth und der Tafel. Er "möchte keine Lebensmittel wegnehmen", sondern "Lebensmittelverschwendung verringern". Darauf müssten sich beide einigen können. Doch Sabine Werth stört sich an der Eigendarstellung von SirPlus: "Ich habe etwas gegen die Augenwischerei. Es sind Wirtschaftsunternehmen, und dann sollen sie es auch so bezeichnen!" Fellmer sagt, so wirtschaftlich würde er noch gar nicht arbeiten: Trotz steigendem Umsatz habe SirPlus bis heute noch keinen Gewinn erzielt. Die beiden Konkurrenten wollen nun aber aufeinander zugehen: Beide Parteien treffen sich im November zu einem Gespräch, um Lösungen zu suchen - und am Ende weniger Lebensmittel zu verschwenden.

