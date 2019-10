Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Erster 5G-Sendemast in Bernau - In Brandenburg bricht ein neues Internet-Zeitalter an

14.10.19 | 13:19 Uhr

Seine Reichweite beträgt nur 800 Meter, doch dafür soll der 5G-Sendemast in Bernau, der erste in Brandenburg, mobiles Surfen in neuer Dimension ermöglichen. Betreiber der neuen Funkzelle ist Vodafone. Kunden sollen 5G vorerst kostenlos nutzen können.

Nun hat auch Brandenburg seinen ersten 5G-Mobilfunkmast. Die neue Funkzelle ist am Montagmorgen in Bernau in Betrieb genommen worden - in Anwesenheit von Staatssekretär Thomas Kralinski (SPD) und André Göbel, Geschäftsführer der landeseigenen DigitalAgentur Brandenburg. Betreiber der neuen Funkzelle ist Vodafone.

Vodafone will Livebetrieb bundesweit testen

Für den Telekommunikationkonzern ist der neue Funkmast Bestandteil eines bundesweiten 5G-Probetriebs, für den inzwischen 80 Sendemasten installiert wurden. Dabei sollen unterschiedliche topographischen Bedingungen und verschiedene Anwendungsszenarien "im Livebetrieb" getestet werden, sagte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf rbb|24 am Montag. So seien Sendemasten im Gebirge, in mittleren Lagen und auch im Flachland errichtet worden. Ballungszentren würden ebenso abgedeckt wie ländliche Gebiete. Ab 2020 solle 5G flächendeckend ausgebaut werden. Im letzten Ausbaustadium sei vorgesehen, "den Großteil unserer 25.000 Sendemasten mit 5G auszurüsten", sagte Petendorf.



Full-HD-Film in unter 90 Sekunden herunterladen

Der Standort in Bernau sei gewählt worden, weil die Breitband-Versorgung in Brandenburg grundsätzlich noch ausbaufähig sein. Daher wolle Vodafone seinen Kunden nun "schnelles Internet aus der Luft" bringen, sagte Petendorf - mit einer Datenrate von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde, Echtzeitübertragung großer Datenmengen, größerer Verbindungsstabilität und kürzere Reaktionszeiten. Als Anwendungsbeispiel nannte Vodafone am Montag die Download-Zeit für einen Full-HD-Kinfilm mit acht Gigabyte. Mit einem 3G-fähigen Endgerät dauere das derzeit etwa 30 Minuten, mit 4G rund zehn Minuten und mit 5G eine Minute und 20 Sekunden. Künftig werde es noch schneller gehen, denn die Bandbreite betrage anfangs "nur" 800 Mbit/Sekunde. Kunden von Vodafone könnten den 5G-Standard vorerst ohne zusätzliche Kosten nutzen, sagte der Sprecher.

Reichweite der 5G-Sendemasten beträgt nur 800 Meter

Doch eine flächendeckende Versorgung mit dem neuen 5G-Standart ist noch Zukunftsmusik - nochzumal die Reichweite der Funkzellen vergleichsweise gering ist. Für interessierte Vodafone-Kunden in Bernau dürfte es dabei in den kommenden Monaten wichtig sein, den genauen Standort der Sendeanlage, die Hausnummer 46 in der Oranienburger Straße, zu kennen - denn wer die neue superschnelle Mobilfunk-Technologie nutzen will, braucht nicht nur ein 5G-fähiges Smartphone, sondern muss sich auch in umittelbarer Nähe des Sendemastes aufhalten. Anders als bei LTE (rund drei Kilometer), beträgt die Reichweite von 5G-Funkzellen nämlich nur rund 800 Meter.

Für das Land Brandenburg bedeutet die Inbetriebnahme des ersten 5G-Mobilfunkmastes den Start in ein neues Internet-Zeitalter - denn die superschnelle neue Mobilfunk-Technologie soll vor allem neue Anwendungsmöglichkeiten in der Wirtschaft unterstützen, zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens oder in der Industrieproduktion. Im Privatkundenbereich dürfte 4G (LTE) aber weiterhin völlig ausreichend bleiben.

Huawei soll bei Netzausbau doch zum Zuge kommen

Umstritten bei der Einführung der neuen 5G-Technologie sind vor allem zwei Punkte: die Rolle des chinesischen Netz-Ausrüsters Huawei und mögliche Gesundheitsgefahren durch die 5G-Frequenzen. Huawei ist nach Samsung zweitgrößter Handyhersteller der Welt. Daher soll sein Einfluss auf die Netz-Technologie möglichst unterbunden werden - das meinen jedenfalls die USA, die EU und viele deutsche Sicherheitsexperten. Kritiker werfen Huawei eine allzu große Nähe zur chinesischen Regierung vor und befürchten Spionage. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagte dem "Handelsblatt", es sei ein schwerer Fehler, Huawei ins 5G-Netz zu integrieren. Wie die Zeitung am Montag schreibt, hat die Bundesnetzagentur ihre Sicherheitsanforderungen inzwischen so formuliert, dass Huawei bei der Belieferung der deutschen Netzbetreiber nun doch zum Zuge kommen kann. Vor allem das Kanzleramt habe eine schärfere Fassung verhindert, die dem chinesischen Unternehmen den Zugang verwehrt hätte, hieß es.

Gesundheitsexperten befürchten Risiken durch hochfrequente 5G-Strahlung

Auch mögliche Gesundheitsgefahren durch die 5G-Emissionen sind noch nicht ausgeräumt. Bereits im September 2017 hatten 180 Wissenschaftler aus 36 Ländern vor gesundheitlichen Gefahren durch das 5G-Netz gewarnt. "Die 5G-Technik funktioniert nur über kurze Entfernungen. Durch festes Material werden die Signale nur schlecht übertragen. Viele neuen Antennen werden benötigt, und die vollständige Einführung wird in städtischen Gebieten zu Antennen im Abstand von 10 bis 12 Häusern führen", heißt es in einem weltweit publizierten offenen Brief. Daher werde die Zwangsexposition durch 5G-Funkzellen stark erhöht. Bemängelt wird vor allem, dass die kabellose Kommunikation immer weiter um sich greife und die Auswirkungen nicht gründlich genug erforscht seien. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) war dem Verdacht, dass hochfrequente elektromagnetische Felder, etwa aus dem Mobilfunk, eine krebserregende Wirkung haben könnten, nachgegangen und hatte eigene Studien in Auftrag gegeben. Im August 2018 stellte die Bundesbehörde auf Grundlage dieser Studien fest, "dass nach dem wissenschaftlichen Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch hochfrequente Felder - etwa aus dem Mobilfunk - zu erwarten sind, wenn die Grenzwerte eingehalten werden". Sendung: Inforadio, 14.10.2019, 12.35 Uhr