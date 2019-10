Bild: dpa/Fischer

Nikutta will zur DB - Was der Weggang der BVG-Chefin für Berlin bedeutet

30.10.19 | 18:08 Uhr

Unter Sigrid Nikutta gelang der BVG der Weg aus den Schulden. Anerkennung bekommt die umstrittene Verkehrschefin selbst von Gewerkschaftern. Nach neun Jahren könnte sie nun zum DB-Konzern wechseln. Wie groß wird die Lücke sein, die sie hinterlässt? Von Thorsten Gabriel

Um Worte ist Sigrid Nikutta selten verlegen. Sätze wie "Ich muss mich erstmal einarbeiten", gehörten vermutlich noch nie zu ihrem Repertoire – in jedem Falle nicht mehr seit dem 28. Mai 2010. An diesem Tag erklärte die damals frisch bestellte neue Vorstandschefin der Berliner Verkehrsbetriebe auf die Frage, was sie sich im neuen Job vorgenommen habe: "Ich habe ganz klare Vorstellungen. Mein Interesse ist es nicht, ein Unternehmen zu führen, das dauerhaft immer weiter in die Verschuldung rutscht. Unternehmen sind eigentlich dazu da, sich selber zu tragen."

Sparen für die schwarze Null

2010 – da tickten die Uhren in Berlin noch anders. Acht Jahre lang hatten SPD und Linke unter der Führung des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit und seines Finanzsenators Thilo Sarrazin (SPD) der Stadt gezeigt, was es heißt, zu sparen. Und zwar richtig, in allen Bereichen der Stadt. Auch weil die Einwohnerzahl Berlins bis zur Mitte der 2000er Jahre noch schrumpfte, war überall zurückgebaut worden: beim Personal in öffentlichen Verwaltungen ebenso wie bei Landesunternehmen wie der BVG. Die Verkehrsbetriebe verlängerten Taktzeiten und verkürzten Züge, um aus den roten Zahlen zu kommen.

Doch erst unter Nikutta schrieb das Traditionsunternehmen dann erstmals eine schwarze Null. Das war im Jahr 2014. Der Abwärtstrend "weiter in die Verschuldung" war gestoppt. Zum einen war dies der Verdienst der zupackenden Managerin Nikutta, zum anderen aber auch eine Folge des Sparkurses der vorangegangenen Jahre. Für diesen Sparkurs allerdings zahlen BVG und Stadt bis heute einen hohen Preis. Denn die Verkehrsbetriebe sind in den vergangenen Jahren quasi zum Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Mittlerweile werden über eine Milliarde Fahrgäste pro Jahr gezählt, unter denen die Bus- und Bahnnetze ächzen.

Die Politik stand auf der Bremse

Weil einst auf dringend notwendige Investitionen verzichtet wurde, fehlt es nun an neuen Fahrzeugen und modernisierter Infrastruktur. Neue U-Bahnen sind zwar so gut wie bestellt, doch Züge werden nicht von heute auf morgen konstruiert, gebaut und ausgeliefert. Obendrein verzögert sich die Zuschlagserteilung für den U-Bahn-Milliardenauftrag, weil es Rechtsstreitigkeiten gibt. Und auch der Personalabbau früherer Jahre rächt sich nun. Händeringend werden Fahrerinnen und Fahrer für Busse und Bahnen gesucht. Diese Versäumnisse sind zwar nicht in erster Linie der Vorstandschefin anzulasten, sondern der Politik, die auf der Bremse stand. Doch natürlich kam Nikutta der begonnene Sparkurs zunächst nicht ungelegen. Sie wäre wohl nicht im Traum auf die Idee gekommen, davon abzurücken oder sich gegen das politische Diktat zur Wehr zu setzen. Ansonsten wäre sie nicht drei Jahre nach Amtsantritt bei der schwarzen Null in der Bilanz gelandet – ein wichtiger Meilenstein in ihrer eigenen Karriere.

Milliarden für den Nahverkehr

Die BVG investiert nun wieder kräftig in Menschen und Fahrzeuge. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Verkehrsbetriebe sich mittlerweile aus eigener Kraft tragen würden, wie Nikutta bei ihrem Amtsantritt quasi als Credo formuliert hatte.

Im Gegenteil. Die Politik hat – nicht nur in Berlin – erkannt, dass Mobilität zur Daseinsvorsorge gehört und die Wirtschaftlichkeit deshalb nicht vorrangig über steigende Fahrpreise erreicht werden sollte. Stattdessen werden in den nächsten Jahren Milliarden an Steuergeld in den öffentlichen Nahverkehr fließen. Noch spüren die Fahrgäste vor allem in der Hauptverkehrszeit die Versäumnisse der Vergangenheit, wenn Sie sich wieder mal in alten Fahrzeugen drängeln müssen, weil Züge ausgefallen oder Busse verspätet sind.

Die BVG selbst versucht es derweil mit Selbstironie. Für ihre 2015 gestartete Image-Kampagne "Weil wir dich lieben" wird das Unternehmen seit Jahren mit Marketing-Preisen überhäuft. In der Belegschaft allerdings fällt die Resonanz darauf eher verhalten aus. Die interne Kommunikation gelingt offenkundig nicht ganz so geschmeidig wie die nach außen.

Auch Gewerkschafter zollen Anerkennung

Unmut drang in den vergangenen Jahren dann nach außen, wenn umstrukturiert wurde. Wenn langjährige Führungskräfte abgelöst werden, sorgt das nicht zwingend für Beifall. Und Nikuttas zuweilen robuster Ton, mit dem sie Entscheidungen verteidigt, hört sich für manche nicht unbedingt versöhnlich an. Auch kampferprobte Personalratsvertreter konnten da im verbalen Gefecht schon mal alt aussehen. Doch trotz mancher Brandbriefe, die Personalvertreter angesichts von Technikproblemen und fehlenden Personal schrieben, erfährt Nikutta Anerkennung aus den Reihen von Gewerkschaftern. Mit ihr könne man konstruktiv zusammenarbeiten, hört man. Es überrascht nicht, dass Nikutta auf dem Sprung ist und sich nach der Beförderung von Menschen nun dem Transport von Dingen widmet. Einerseits ist sie mit zehn Dienstjahren länger auf dem BVG-Chefposten als die meisten ihrer Vorgänger. Zum anderen kehrt sie damit wieder an ihre Ursprünge zurück: 2010 war sie von der polnischen Tochter der DB Cargo zur BVG gekommen. Außerdem wird es für sie jetzt wieder darum gehen, ein defizitäres Unternehmen auf Kurs zu bringen. Die Güterverkehrssparte ist der große Verlustbringer der Deutschen Bahn.

Bei der U-Bahn-Ausschreibung war Nikutta außen vor

Wie groß die Lücke ist, die sie bei der BVG hinterlässt, ist eine Frage der Perspektive. Grundsätzlich wird dem traditionsreichen Unternehmen jemand an der Spitze fehlen. Manche allerdings sahen es zuletzt kritisch, dass Nikutta bei wichtigen Unternehmensentscheidungen nicht präsent war. Nicht, weil sie nicht wollte, sondern weil sie nicht durfte. Bei der großen U-Bahn-Ausschreibung musste sie außen vor bleiben, weil sich auch der französische Schienenfahrzeughersteller Alstom um den Auftrag beworben hatte, bei der ihr Bruder in einer Führungsposition tätig ist. Die Compliance-Regeln der BVG schreiben vor, dass sie deshalb bei so einem Geschäft nicht involviert sein darf, um den Verdacht der "Vetternwirtschaft" möglichst gar nicht erst aufkommen zu lassen. Genauso ist es bei der gerade laufenden Ausschreibung für Straßenbahnen. Wieder hat sich dem Vernehmen nach auch Alstom beworben.

Pop: "Für überstürztes Handeln gibt es keinen Anlass"

Fest steht: Nahtlos wird der BVG-Chefposten nicht zu besetzen sein. Nikuttas Weggang wäre ein Verlust für Berlin, lässt sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zitieren, die Aufsichtsratschefin der Verkehrsbetriebe ist. Sie gibt sich allerdings gelassen. "Für überstürztes Handeln gibt es keinen Anlass" – nicht zuletzt deshalb, weil sie die BVG mit ihrem gerade frisch bestellten Betriebsvorstand Rolf Erfurt gut gerüstet sieht für eine Übergangszeit. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass er gleich auf den Chefposten aufrücken könnte. Pop wünscht sich wieder eine Frau auf der Spitzenposition. "Sollte sich der Bahn-Aufsichtsrat für Frau Nikutta entscheiden, werden wir selbstverständlich angesichts der Vielzahl von männlichen Besetzungen in Spitzenpositionen in der Wirtschaft auch hier versuchen, wieder eine starke und erfahrene Frau zu gewinnen", so Pop.

"Auch Männer können Kinder versorgen"

2010 war Nikutta die erste Frau an der Spitze in der Geschichte der BVG. Wie außergewöhnlich das damals war, zeigte die Premieren-Pressekonferenz. Dort wurde die damals 41-Jährige gefragt, wie sie denn drei Kinder und ihren Job unter einen Hut bringen wolle.

Eine Frage, die kaum einem Mann in dieser Position gestellt worden wäre. "Glücklicherweise", konterte sie damals, "habe ich nicht nur drei Kinder, sondern auch einen Mann". Sie sei überzeugt, "auch Männer können Kinder versorgen und erziehen und das Modell praktizieren wir". Bis heute erfolgreich, mit mittlerweile fünf Kindern.

