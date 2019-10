Bild: promo

Hochhaus in Berlin-Mitte - BVG stimmt Bau von 150-Meter-Turm am Alexanderplatz zu

02.10.19 | 17:57 Uhr

Jahrelang hat die BVG keine Zustimmung für das Mammutprojekt am Alexanderplatz gegeben. Aus Sicht von Gutachtern hätte die Last des Turms U-Bahn-Tunnel gefährden können. Jetzt gibt die BVG dem Investor grünes Licht für den 150-Meter-Turm.



Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich die BVG mit dem Unternehmen Hines auf Bedingungen für den Bau eines 150 Meter hohen Wohnturms am Alexanderplatz verständigt. Wie BVG-Sprecherin Petra Nelken am Mittwoch rbb|24 sagte, hat der Aufsichtsrat der BVG eine nachbarschaftliche Vereinbarung mit Hines geschlossen. Die Zeitung "Tagesspiegel" hatte zuvor über diese Einigung berichtet. Die Bedenken der Verkehrsbetriebe, dass durch die Last des Turms Wasser in den U-Bahn-Tunnel der Linie U5 dringen und das Netz lahmlegen könnte, seien ausgeräumt, wie BVG-Sprecherin Petra Nelken sagte. "An einen Einsturz des Tunnels hatte niemand geglaubt, aber wir sind sehr nah an der Spree. Durch die alten Wände hätte Wasser dringen können."



Ein Tunnel im Tunnel

Die Firma Hines will am Alexanderplatz ein Hochhaus mit rund 300 Wohnungen bauen. Der Turm, den das US-amerikanische Architekturbüro Frank Gehry entworfen hat, soll hinter dem Saturn-Markt entstehen. Nach dem 365 Meter hohen Fernsehturm wäre der Hines-Turm das zweithöchste Gebäude am Alexanderplatz, das Park-Inn-Hotel würde er um 30 Meter überragen. Wegen des gewaltigen Gewichts des Bauwerks hatten Gutachter die Befürchtung, dass die U-Bahn-Tunnel porös und überflutet werden könnten. Laut BVG-Sprecherin Nelken haben verschiedene Gutachter beider Seiten sich nun auf eine technische Lösung für den Schutz der U-Bahn-Tunnel verständigt. Demnach soll ein zweiter Tunnel in dem bestehenden Tunnel der Linie U5 gebaut werden. Die Maße des bestehenden Tunnels ließen eine solche Lösung zu, sagte Nelken. Der innere Tunnel soll demnach eine wasserdichte Ummantelung erhalten.



BVG soll keinerlei Kosten tragen müssen

"Eine weitere Bedingung ist, dass für die BVG keine Kosten entstehen", sagte Nelken rbb|24 weiter. Der Beginn der Bauarbeiten würde eine lange Unterbrechung des U-Bahn-Verkehrs auf der Linie U5 nach sich ziehen. Wann es soweit ist, ist aber noch unklar. Zunächst muss ein neuer Bebauungsplan beschlossen werden, ehe der vorliegende Entwurf der technischen Aufsichtsbehörde des Senats zur Genehmigung vorgelegt werden kann. Vor Beginn der Bauarbeiten muss der Bezirk Mitte grünes Licht für das Mammutprojekt am Alex geben.

Die BVG und Investor Hines verhandeln bereits seit fünf Jahren über das Vorhaben, die nachbarschaftliche Vereinbarung ist auch das Produkt etlicher Gutachten, die beide Seiten zuvor in Auftrag gegeben hatten.

Abgesehen vom Unternehmen Hines planen derzeit noch weitere Investoren Hochhäuser am Alexanderplatz. Die Gebäude sollen nach jetzigem Stand zwischen 130 und 150 Meter hoch gebaut werden - und sich an zahlungskräftige Kundschaft richten. Das 65 Meter hohe Wohnhaus "Grandaire" am Alex hatte im Juli Richtfest gefeiert. Es ist nach dreißig Jahren der erste Wohnturm, der am Alex neu entstanden ist.

Sendung: Abendschau, 02.10.2019, 19.30 Uhr