Bild: rbb/Abendschau

Streit um "Edge East Side" - Bezirk fordert Neugestaltung des Amazon-Turms in Friedrichshain

21.10.19 | 19:43 Uhr

Im September gab der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg dem Unternehmen Edge Technologies noch grünes Licht für den 140 Meter hohen Büroturm an der Warschauer Straße. Doch jetzt steht der Bau auf der Kippe: Laut Bezirk verstoßen die neuen Pläne gegen geltende Verträge.

Der geplante Bau des 140 Meter hohen Amazon-Turms an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain steht vor dem Aus. Wie Baustadtrat Florian Schmidt rbb|24 am Montag auf Anfrage schriftlich mitteilte, wirft der Bezirk dem Bauherrn Edge Technologies vor, mit neuen Plänen für das 35-stöckige Gebäude gegen den städtebaulichen Vertrag zu verstoßen. Der Bezirk ziehe deshalb in Erwägung, die Vertragserfüllung "konsequent, immer in Abstimmung mit dem Senat, - bis hin zu einer Klage - durchzusetzen". Über den Streit um den geplanten Turm hatte zuerst der "Tagesspiegel" [tagesspiegel.de] berichtet. Eigentlich hatten das niederländische Unternehmen Edge Technologies und der Bezirk sich längst auf einen Entwurf von Architekten der Bjark Igels Group geeinigt. Bis 2023 sollte am südlichen Ende der Warschauer Brücke zwischen Tamara-Danz-Straße, East Side Mall, Warschauer Straße und Helen-Ernst-Straße ein Hochhaus mit würfelartiger Außenfassade entstehen. Der Onlinehändler Amazon hatte bereits erklärt, 28 der 35 Etagen mieten zu wollen.

"Wegen fehlender Detailqualität" abgelehnt

Mit dem Bauantrag habe Edge Technologies bei der Bezirksverwaltung allerdings einen "vollkommen anderen Entwurf" eingereicht, sagte Baustadtrat Florian Schmidt. Dieser Entwurf unterscheide sich wesentlich von den vorigen Bauplänen und habe die Mitglieder des für die Planungen zuständigen Baukollegiums vor allem optisch enttäuscht. Deshalb habe das Gremium den Entwurf am 23. September "wegen fehlender Detailqualität" abgelehnt und sich ausdrücklich von dem Projekt distanziert. Nach seiner Kenntnis habe es einen solchen Vorgang in Berlin noch nie gegeben, so Schmidt. "Der Sockelbereich und die Umgebungsgestaltung sowie das ganze Konstruktionsraster wurden auch in der vierten Sitzung als unzureichend bewertet." Fassaden wie die aus dem Bauantrag seien bereits in Bangkok und Singapur gebaut worden. "Für Berlin wird sie als unpassend und banal bewertet", sagte Schmidt. Versuche, den Bauherren zu Änderungen im Entwurf zu bewegen, seien bislang fehlgeschlagen.

Bezirk will neuen Wettbewerb

Der Hauptgrund für diesen neuen Entwurf im Bauantrag ist laut Schmidt die Verkleinerung der Grundfläche: 40 Prozent des Areals habe Edge Technologies an die benachbarte East Side Mall verloren. "Damit war der ursprüngliche Entwurf faktisch obsolet und es wurde ein ganz anderes Hochhaus entworfen", so Schmidt. Das Unternehmen Edge Technologies äußertes sich am Montag zunächst nicht auf eine Nachfrage von rbb|24. Geht es nach dem Bezirk, dann sollen die jetzigen Pläne verworfen und ein neuer Wettbewerb durchgeführt werden. So sehe es auch der städtebauliche Vertrag vor, auf den sich der Bezirk die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und die Eigentümer des Grundstücks verständigt haben. Demnach sei der Eigentümer verpflichtet, "zur Gestaltung des (…) vorgesehenen Hochhauses einen Architektenwettbewerb durchzuführen, wenn dies von der Stadt schriftlich gefordert wird. Dieser Wettbewerb wird vor Errichtung des Hochhauses in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten durchgeführt", so Schmidt.

Bezirk hat bereits Baurecht vergeben

Für einen ersten Entwurf habe der Bauherr anstelle eines Wettbewerbs ein Gutachterverfahren mit drei geladenen Teilnehmern durchgeführt, so Schmidt. Sowohl die Senatsverwaltung, als auch der Bezirk saßen in der Jury. Mit dem zunächst beschlossenen Wettbewerbsergebnis seien alle Beteiligten auch durchaus zufrieden gewesen. Nach eigenen Angaben hatte der Bezirk am 2. September sogar Baurecht für den Turm erlassen. Da dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegengestanden hätten und weil "der städtebauliche Vertrag keine Rechtsgrundlage bietet, um die Baugenehmigung zu versagen", habe die Verwaltung grünes Licht gegeben. Nun erwägt der Bezirk, das bereits erteilte Baurecht wieder zu entziehen.

Was bedeutet der Streit für die Ansiedlung von Amazon?

Offen ist, wie Edge Technologies auf die Forderungen nach einem neuen Wettbewerb reagieren wird - und was der Streit um das Hochhaus für die geplante Ansiedlung von Amazon bedeutet. Der Onlinehändler wollte in Friedrichshain nach eigenen Angaben etwa 3.200 Arbeitsplätze auf insgesamt rund 55.000 Quadratmetern schaffen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Berliner CDU, Christian Gräff, übte scharfe Kritik an der Ablehnung des Entwurfs. "Erst Google, jetzt Amazon. Mit seinem Kulturkampf gegen jeden Investor von Weltruf verhindert der selbstherrliche Grünen-Stadtrat Schmidt von Friedrichshain-Kreuzberg großartige Zukunftschancen für den Bezirk und unsere Stadt", sagte Gräff laut einer Mitteilung. Der Ruf des Wirtschaftsstandorts erleide dadurch erneut schweren Schaden. Nach den Plänen der Architekten werde Edge East Side zu den höchsten Gebäuden Berlins zählen - mit gut 140 Metern Höhe. Insgesamt sollen gut 63.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen. Obwohl Amazon fast alle Stockwerke beziehen wird, habe der Senat einen öffentlichen Zugang und Veranstaltungsräume für Bürger zur Bedingung des Gebäudebaus gestellt. Laut Staatssekretärin Regula Lüscher wird das Dachgeschoss öffentlich zugänglich sein, dort solle es Dachterassen und ein öffentliches Restaurant geben. Nach rbb-Informationen war zuletzt von Baukosten von gut 400 Millionen Euro die Rede.