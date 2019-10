Bild: EDGE

Streit um Großprojekt in Friedrichshain - Investor will beim Amazon-Turm nachbessern

22.10.19 | 22:08 Uhr

Im Streit um das geplante Hochhaus "Edge East Side" fordert Baustadtrat Florian Schmidt einen neuen Wettbewerb um die Gestaltung des 140-Meter-Büroturms. Der Investor will am ausgewählten Architekturbüro festhalten - und kündigt Änderungen im Entwurf an.

Im Streit um das geplante Hochhaus "Edge East Side" an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain hat der Investor Edge Technologies angekündigt, in seinem Entwurf für den Büroturm Änderungen vorzunehmen. In den "offenen Detailfragen" strebe man mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und mit dem Bezirk noch eine gemeinsame Lösung an, sagte der Edge-Gründer Coen van Oostrom am Dienstag rbb|24.

"Sehr überrascht" von Schmidts Aussagen

Gleichzeitig wies van Oostrom die Kritik von Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) zurück. Schmidt hatte Edge Technologies vorgeworfen, mit dem vorliegenden Bauantrag gegen den städtebaulichen Vertrag zu verstoßen. Das Papier, das die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, der Bezirk und der Investor unterschrieben haben, sieht laut Schmidt einen Wettbewerb für die Gestaltung des Hochhauses vor. Der nun vorliegende Entwurf sei aber nicht nur ohne Wettbewerb zustande gekommen - er weiche auch stark von den Plänen ab, auf die sich die Beteiligten schon verständigt hätten. Schmidt zufolge zieht der Bezirk in Erwägung, die Vertragserfüllung "konsequent bis hin zu einer Klage durchzusetzen", wie er rbb|24 sagte. Van Oostrom erklärte rbb|24 am Dienstag, im Unternehmen habe man "sehr überrascht" auf die Aussagen Schmidts reagiert. "Wir haben eng mit dem Bezirk und der Senatsverwaltung zusammengearbeitet und Baurecht für das Projekt bekommen." Auf seiner Website teilt das Unternehmen mit, bisher von keiner städtischen Behörde über einen möglichen Vertragsbruch informiert worden zu sein. "Daher können wir aktuell nur auf Zitate in Zeitungsberichten reagieren."



Edge-Turm soll offen zugängliches Aussichtsdach bekommen

Laut van Oostrom hatte sich das für die Planungen zuständige Baukollegium in gemeinsamen Sitzungen mit einem Architekten der Bjark Igels Group und der Edge Technologies bereits auf etliche Details für den Büroturm verständigt. Im Erdgeschoss etwa seien Geschäfte und eine Bar geplant. Einige Bereiche des Büroturms sollten für NGOs reserviert bleiben. Der Onlinehändler Amazon wolle 28 der 35 Etagen mieten und 3.200 Arbeitsplätze schaffen. Auf dem Dach des 140 Meter hohen Towers solle eine große Aussichtsterrasse entstehen, die öffentlich zugänglich sein soll. Baustadtrat Schmidt zufolge stört sich das Baukollegium aber an der Optik des Turms: Das Gremium habe den Entwurf am 23. September dann "wegen fehlender Detailqualität" abgelehnt und sich ausdrücklich von dem Projekt distanziert. Nach seiner Kenntnis habe es einen solchen Vorgang in Berlin noch nie gegeben, erklärte Schmidt rbb|24 schriftlich. "Der Sockelbereich und die Umgebungsgestaltung sowie das ganze Konstruktionsraster wurden als unzureichend bewertet." Fassaden wie jene aus dem Bauantrag seien bereits in Bangkok und Singapur gebaut worden. "Für Berlin wird sie als unpassend und banal bewertet", sagte Schmidt.

Neuer Wettbewerb laut Investor "unökonomisch"

Nach den ursprünglichen Plänen sollte bis zum Jahr 2023 am südlichen Ende der Warschauer Brücke zwischen Tamara-Danz-Straße, East Side Mall, Warschauer Straße und Helen-Ernst-Straße ein Hochhaus mit würfelartiger Außenfassade entstehen. Der Entwurf für "Edge Technologies" habe geändert werden müssen, weil die Eigentümer der East Side Mall laut von Oostrom im Sommer 2017 beklagt hatten, dass Teile des 140 Meter hohen Turms den Eingang zum Shoppingcenter verdecken würden.

Van Oostrom sagte rbb|24, er wünsche sich, die Zusammenarbeit mit den Architekten der Bjark Igels Group fortzusetzen und anstelle eines neuen Wettbewerbs doch noch zu einer Einigung für die Gestaltung des Amazon-Towers zu kommen. "Wir wollen noch viele Projekte in Berlin auf die Beine stellen und sind bereit, konstruktiv nach der besten Lösung zu suchen", sagte Firmenchef van Oostrom. Wie der Investor auf eine Forderung des Bezirks nach einem neuen Wettbewerb reagieren werde, ließ er offen. Nur soviel: "Für uns wäre ein neuer Wettbewerb unökonomisch und nicht gut." Nach den Plänen der Architekten würde Edge East Side zu den höchsten Gebäuden Berlins zählen - mit gut 140 Metern Höhe. Insgesamt sollen gut 63.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen. Obwohl Amazon fast alle Stockwerke beziehen wird, hat der Senat einen öffentlichen Zugang und Veranstaltungsräume für Bürger zur Bedingung des Gebäudebaus gemacht. Nach rbb-Informationen war zuletzt von Baukosten von gut 400 Millionen Euro die Rede.