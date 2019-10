Bauarbeiter der Mall of Berlin scheitern erneut vor Gericht

Seit Jahren warten zwei rumänische Bauarbeiter auf ihre Löhne. Sie hatten am Bau der Mall of Berlin mitgewirkt. Ihr Auftraggeber ging pleite, deshalb forderten sie das Geld vom Bauherrn - zu Unrecht, stellt das Bundesarbeitsgericht in Erfurt fest.