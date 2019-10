Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Berliner Stromanbieters Flexstrom muss sich wegen des Verdachts der Untreue in besonders schweren Fall am Freitag vor dem Landgericht Berlin verantworten.



Die Anklage wirft dem 55-Jährigen vor, im Dezember 2012 unberechtigt die Auszahlung von Tantiemen an sich selbst, zwei weitere Vorstandsmitglieder sowie den Vorstand einer assoziierten Aktiengesellschaft in Höhe von insgesamt 885.000 Euro veranlasst zu haben. Für diese zusätzliche Vergütung hätten die vertraglich festgelegten Voraussetzungen nicht vorgelegen, so die Staatsanwaltschaft.