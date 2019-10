Das Konzeptverfahren für die Wiedereröffnung des ICC als Kongresszentrum soll am 2. Januar in Auftrag gegeben werden. Wie der rbb aus Senatskreisen erfuhr, soll unmittelbar nach Abschluss der Haushaltsverhandlungen die entsprechende Senatsvorlage beschlossen werden. Bereits einen Tag nach Neujahr soll dann die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) mit der Durchführung des Konzeptverfahrens beauftragt werden - und damit der Grundstein für die spätere Wiederinbetriebnahme des ICC gelegt werden.

Seit gut 40 Jahren thront das ICC am Dreieck Funkturm in Charlottenburg, allerdings seit fünf Jahren als leere Hülle. Nun wurde der gigantische Kongress-Bau offiziell unter Denkmalschutz gestellt - kurz vor Beginn der Sanierung. Von Sebastian Schöbel

Die Berliner CDU hatte das Konzeptverfahren für das ICC am Montag scharf kritisiert. Die Entscheidung über die Zukunft des ICC werde dadurch "auf die lange Bank geschoben", sagte der CDU-Wirtschaftsexperte Christian Gräff. "Wir werden darauf drängen", so Gräff, "dass der Senat bereits in den nächsten sechs Monaten seine Pläne und einen Fahrplan für die Umsetzung vorlegt".

Kritik äußerte auch der Chef der Berliner Messe, Christian Göke. Die ICC-"Ruine" sei schlecht fürs Geschäft, so Göke in der "Berliner Morgenpost", weil Berlin die dort vergammelnde Kongressfläche dringend brauche. "Jeder Tag, an dem potenzielle neue Kongressflächen nicht entstehen, geht dieses Geschäft Berlin verloren", sagte Göke. Er forderte den Senat auf, die ICC-Sanierung so schnell wie möglich umzusetzen.

Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Jörg Stroedter wies das zurück und übte seinerseits Kritik an Göke und der Messe: "Über Jahre hat Herr Göke allen erzählt, er brauche das ICC nicht, und hat alles dafür getan, dass das Gebäude nicht saniert wird", sagte Stroedter der "Berliner Morgenpost". Die Messe erklärte auf rbb-Nachfrage, sie sei nur Mieterin des Gebäudes und zahle bis heute rund zwei Milionen Euro Unterhaltskosten für das ICC. Instandhaltung wäre dagegen Aufgabe des Besitzers gewesen - also des Landes Berlin.

Unklar ist bislang allerdings, wie lange die Bauarbeiten am und im ICC dauern würden. Zudem haben mehrere Investoren, die zuletzt Ideen für das ICC eingereicht haben, umfangreiche Erweiterungen geplant. Unter anderem könnte ein neues Hotel und zusätzlicher Platz für moderne Kongressräume geschaffen werden. Die Wiedereröffnung des ICC liegt damit noch in weiter Ferne.