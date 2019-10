Bauarbeiter der Mall of Berlin fordern weiter Lohn ein

Verhandlung am Bundesarbeitsgericht

Vor fünf Jahren eröffnete die Mall of Berlin am Leipziger Platz - der Streit um die Entlohnung von Bauarbeitern aber läuft immer noch. Am Mittwoch befasst sich das Bundesarbeitsgericht mit der Frage, wann welches Unternehmen für Löhne geradestehen muss.

Der Streit über nicht gezahlte Löhne beim Bau des Berliner Shopping-Centers Mall of Berlin beschäftigt erneut die Justiz. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt am Mittwoch über die Klagen von zwei Bauarbeitern.

Im Detail geht es um die sogenannte Bürgenhaftung, also wer in dem Konstrukt aus Bauherr, Generalunternehmer und Subunternehmen am Ende die Bauarbeiter entlohnen muss.

In einem Fall ist es die Revision eines Urteils vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg vom 25. Januar 2018 (AZ 21 Sa 1231/17). Der zweite Fall ist laut Bundesarbeitsgericht ganz ähnlich gelagert .