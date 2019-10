Offiziell sind 276 beim BfArM, also dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, gemeldet. Aber dazu kommen noch ganz viele, die temporäre Lieferengpässe haben - mal ein paar Tage, mal ein paar Wochen. Wir schätzen, dass es so 300 bis 500 Medikamente - je nach Apothekengröße - in verschiedenen Packungsgrößen und Stärken derzeit einfach nicht gibt.

Es gibt Medikamente mit einem Wirkstoff von unterschiedlichen Pharmaunternehmern. Sie haben da also auch Ersatzpräparate, die Sie anbieten können - aber nicht immer. Warum nicht?

Bei einigen Leiden sind nicht so viele Patienten betroffen - entsprechend wird auch nicht so viel hergestellt. Wenn es da einen Lieferengpass in der Lieferkette gibt - teilweise gibt es auch nur einen oder ganz wenige Wirkstoffhersteller - dann gibt es einfach den Wirkstoff nicht mehr. Das wohl bekannteste Beispiel aus dem letzten Jahr, was aber zum Teil immer noch zutrifft, ist Valsartan, das aus Qualitätsmängeln zurückgerufen worden ist. Das ist ein sehr bekanntes Blutdruckmittel. Da konnte man auf ähnliche Wirkstoffe - Candesartan, Irbesartan oder Losartan - zurückgreifen. Aber auch die sind jetzt inzwischen vergriffen, weil niemand damit gerechnet hat, dass alle Valsartan-Patienten jetzt auf ein anderes Sartan umgestellt werden. Das ist so eine Kettenreaktion, die mit einem Lieferengpass anfängt und dann auch andere, ähnliche Produkte erreichen kann.

Was ist eigentlich der Grund für die Lieferengpässe? Man sollte ja meinen, es gibt einen Markt, da wird ordentlich produziert...

Die Gründe sind sehr vielfältig, deshalb ist eine Lösung auch nicht ganz so einfach. Aber wir haben eben keine normale, offene Marktwirtschaft, sondern der Arzneimittelmarkt wird staatlich reguliert, was einerseits gut und verständlich ist, weil es sich bei Arzneimitteln um eine besondere Ware handelt. Andererseits sind die Eingriffe streckenweise so groß - es geht ja unter anderem auch ganz massiv um die Preise -, dass es in der globalisierten Welt eine Konzentration auf wenige Wirkstoffhersteller gibt. Wenn da ein Problem auftaucht - das können Qualitätsprobleme sein, Zuliefererprobleme, viele Sachen sind denkbar - dann gibt es da einfach einen Ausfall für mehrere Tage oder Wochen.

Wie kann das Problem auf Dauer gelöst werden? Weniger Regulierung?

An einigen Stellen müsste man weniger regulieren. An anderen Stellen muss man jetzt aber auch unterstützend eingreifen und Anreize dafür schaffen, dass wieder in Deutschland oder wenigstens Europa Wirkstoffe produziert werden, damit die Zugriffsmöglichkeiten dadurch leichter werden und die Hersteller auch schneller reagieren können. Diese Anreize zu erhöhen, wäre sicherlich sinnvoll, natürlich auch die Handlungsmöglichkeiten im Rahmen von Austauschmöglichkeiten für die Apotheken zu verbessern. Aber das Wichtigste wäre sicherlich zu sagen: Die Produktion muss deutlich verstärkt wieder in Europa stattfinden und sich auf mehrere Wirkstoffhersteller verteilen.