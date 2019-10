rbb24/Sebastian Schöbel Video: rbb|24 | Material: Sebastian Schöbel | 14.10.2019 | Bild: rbb24/Sebastian Schöbel

Wirtschaftssymposium in Südostasien - Müller fordert engere Kooperation mit Singapur

14.10.19 | 20:58 Uhr

Berlins Regierender Bürgermeister wirbt in Singapur für eine stärkere Kooperation mit der Wirtschaftsmetropole - besonders beim Thema Gesundheit. Denn in keinem anderen Land werden die Menschen so alt wie im Stadtstaat. Von Sebastian Schöbel



Der warme Empfang in Singapur war Michael Müller garantiert: 30 bis 33 Grad im Schatten zeigen die Thermometer an, als sich der Regierende Bürgermeister von Berlin am Montagmorgen aufmacht, um neue Partner in Südostasiens wichtigster Wirtschaftsmetropole kennenzulernen. "Für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins ist es wichtig, die internationalen Partnerschaften zu pflegen. Wir haben in den südostasiatischen Raum gute Verbindungen. Insofern freue ich mich, dass wir mit einer Wirtschaftsdelegation hier sein können, um die bestehenden Kontakte zu vertiefen", sagte Müller dem rbb.

Digitale Angebote für die Gesundheit

Mehr als fünfeinhalb Millionen Einwohner leben in Singapur. Der Stadtstaat ist zwar nur etwa so groß wie Hamburg, wurde aber gerade erst vom Weltwirtschaftsforum zum wettbewerbsfähigsten Land der Welt gekürt. Fast 2.000 deutsche Firmen haben hier bereits Fuß gefasst. Ein Hochhaus reiht sich ans nächste, die Einkommen sind hoch, der Drang nach Innovation überlebenswichtig: Konkurrenz durch China, Gefährdung durch Klimawandel und eine Gesellschaft, die immer älter wird, all das macht der früheren britischen Kolonie zu schaffen. Zum demografischen Wandel bekommt Müller auch im Nationalen Uniklinikum von Singapur viel zu hören: Weil nirgendwo auf der Welt, auch nicht in Japan, werden die Menschen im Schnitt älter. "Singapur hat sehr viel zu bieten, man arbeitet hier sehr aktiv mit den Daten, die man aus den Patientenakten hat, man entwickelt das weiter und kann Gesundheitsversorgung begleitend über digitale Angebote machen", sagte Müller.

Siemens arbeitet an Singapurs wichtigster Zugstrecke

Deutsche Pharmakonzerne wie Bayer wissen das zu schätzen. Etwa wegen der Möglichkeiten für medizinische Tests hat der deutsche Pharmariese seine Präsenz in Singapur stark ausgebaut. Auch Siemens, Berlins bekanntestes Unternehmen, ist hier aktiv, verkauft von Singapur aus seine in Berlin entwickelte Turbinentechnik nach Asien. Seit 2017 forschen in Singapur zudem Siemens-Experten an der hypervernetzten Stadt von morgen: autonom fahrender ÖPNV, intelligentes Energiemanagement, datengestützte Verwaltung. Für Singapurs wichtigste Zugstrecke soll Siemens ein digitales Testzentrum bauen. Ziel des Zentrums ist es, die Signalanlagen zu verbessern.

Müller will Thema Meinungsfreiheit ansprechen

Erfahrungen, die auch beim geplanten Siemenscampus in Spandau wichtig werden können - doch Details wollen die Siemensianer in Singapur nicht verraten, Journalisten müssen draußen bleiben. Müller, der Berlin in Südostasien als "Stadt der Freiheit" präsentiert, wirbt für Verständnis: "Ich glaube, man muss auch akzeptieren, dass ein Unternehmen sein Know-how schützen will, mit dem man wirtschaftlichen Erfolg haben will. Es ging nicht um Geheimniskrämerei, sondern um eine wirtschaftliche Konkurrenz in der man sich befindet." Das Thema "Freiheit" auch mit Blick auf die Presse- und Meinungsfreiheit, wolle er dennoch bei jeder sich bietenden Gelegenheit ansprechen, sagt Müller. Die nächste Chance bietet sich am Dienstag; dann ist ein Treffen mit Singapurs Staatspräsidentin Halima Yacon geplant.