Der Berliner Senat bemüht sich, die Internationale Automobilausstellung (IAA) von Frankfurt am Main nach Berlin zu holen. Wie eine Sprecherin der Senatskanzlei dem rbb am Mittwoch bestätigte, hat sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit einem Brief an die großen deutschen Automobilhersteller gewandt und sie darin um Unterstützung für den Standort Berlin gebeten. Die Zukunft der Mobilität werde vor allem in den Metropolen entschieden, so Müller in dem Brief.

Wegen sinkender Besucherzahlen und weil Aussteller weniger Flächen buchen, steckt die IAA am aktuellen Standort in Frankfurt am Main in einer Krise. Der Vertrag mit der Messegesellschaft Frankfurt läuft demnächst aus.