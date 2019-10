Neues Wirtschaftsbündnis will Energiewende voranbringen

Strukturwandel in der Lausitz

Damit die Energiewende in der Lausitz gelingt, haben große Unternehmen in der Region am Dienstag ein Bündnis geschlossen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dringt indes auf eine zügige Weichenstellung für die Kohle-Strukturhilfen im Bundestag.