BVG-Chefin Nikutta will offenbar zur Bahn wechseln

Die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta, will offenbar zur Deutschen Bahn zurückkehren. Die 50-Jährige werde sich am Mittwoch im Personalausschuss des Aufsichtsrats vorstellen, wie es am Montag aus Kreisen des Kontrollgremiums hieß.