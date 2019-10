Damit das klappt, wird in den kommenden Wochen ein Halbzug der neuen S-Bahn-Baureihe Tag für Tag in die Wiener Klima-Folterkammer geschickt. Auf Knopfdruck kann im Rail Tech Arsenal so ziemlich jedes Mistwetter produziert werden, von dem die S-Bahner in Berlin Alpträume bekommen.



Zuerst steht der Winter auf dem Programm. Spezialdüsen besprühen das Fahrzeug wahlweise mit Eisregen oder Schnee, die Temperatur in dem 100 Meter langen Tunnel wird auf bis zu minus 25 Grad abgesenkt, Turbinen erzeugen Windgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h.

Dann wird getestet: Scheibenwischer, Frontscheibenheizung, Digitalanzeigen, Bremsen, Kupplung: Alles muss funktionieren, auch mit dicker Eisschicht oder Schnee drauf. Auch die Türen - in so vielen wintern die Achillesferse der S-Bahn.