Investor will beim Amazon-Turm nachbessern

Streit um Großprojekt in Friedrichshain

Im Streit um das geplante Hochhaus "Edge East Side" fordert Baustadtrat Florian Schmidt einen neuen Wettbewerb um die Gestaltung des 140-Meter-Büroturms. Der Investor will am ausgewählten Architekturbüro festhalten - und kündigt Änderungen im Entwurf an.