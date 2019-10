Bild: dpa/C. Soeder

Schuldenbremse - Berlin nimmt deutlich weniger Steuern ein

31.10.19 | 15:21 Uhr

Im August warnte Finanzsenator Kollatz vor möglichen Konjunktureinbrüchen und sinkenden Steuern. Berlin muss in den kommenden zwei Jahren mit 350 Millionen Euro weniger rechnen. Dafür will Rot-Rot-Grün Kredite ermöglichen - trotz Schuldenbremse.



Berlin wird in den nächsten beiden Jahren deutlich weniger Steuern einnehmen als geplant. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung hervor, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag mitteilte. Demnach fehlen im kommenden Doppelhaushalt etwa 350 Millionen Euro - 140 Millionen Euro im kommenden Jahr und 210 Milionen Euro im Jahr 2021. Grund sei die sich eintrübende Konjunktur, die aber trotzdem im Wesentlichen in Takt sei. "Die Beschäftigungszahlen wachsen - und auch die Steuern sowie Löhne und Einkommen", sagte Kollatz dem rbb. Zudem sei die Bauwirtschaft in Deutschland voll ausgelastet und habe mehr Aufträge als sie bearbeiten könne. "Wir können deswegen doch von einem guten Ergebnis der Steuerschätzung sprechen", so der Senator.

Kollatz: "Eine handhabbare Aufgabe"

Kollatz sieht im kommenden Steuerschwund "eine handhabbare Aufgabe" angesichts eines Haushaltsaufkommens von rund 30 Milliarden Euro pro Jahr. Der Entwurf für den Doppelhaushalt werde jetzt korrigiert. Kollatz kündigte an, er werde zügig Vorschläge machen, welche Vorhaben verschoben oder gekürzt werden könnten. "Danach liegt es am Hauptausschuss und am Parlament, diese Vorschläge oder andere umzusetzen", sagte Kollatz. Über das Volumen werde es keine Diskussionen geben, vielmehr einen Konsens darüber, "dass man dieses stemmen muss." So sei ein offizielles Nachtragsverfahren kurz vor dem Ende der Haushaltsberatungen nicht sinnvoll.

Kollatz warnte vor sinkenden Steuern

Noch im August rechnete der Senat wegen der guten Konjunktur mit einem Haushaltsüberschuss. In einem Statusbericht, den der Senat beschloss, ging Finanzsenator Kollatz von einem Plus von 1,3 Milliarden aus, bei einem Ausgabenvolumen von fast 30 Milliarden Euro.

Mit der damaligen Rechnung wäre es der achte Haushalt in Folge gewesen, bei dem Berlin keine Schulden aufnehmen müsste - und der vierte in Folge mit einem Milliardenüberschuss. Den bisherigen Rekordüberschuss erwirtschaftete die Hauptstadt 2018 mit 2,4 Milliarden Euro. Doch schon vor Monaten ging die Berliner Regierung wegen möglicher Konjunktureinbrüche von geringeren Wachstumsraten bei den Steuern aus. Kollatz hatte gewarnt, dass "die goldenen Zeiten langsam zu Ende gehen".

Senat will Investitionen trotzt Schuldenbremse

Das Abgeordnetenhaus beschäftigte sich am Donnerstag neben der Steuerschätzung mit der Schuldenbremse. Die rot-rot-grüne Koalition hat dazu ein Gesetz ausgearbeitet, dass trotz Schuldenbremse finanzielle Spielräume eröffnet. So will sie die Berliner Regierung darüber abstimmen lassen, ob künftig alle Landesunternehmen Kredite aufnehmen dürfen - auch wenn die Wirtschaft lahmt.

Die Schuldenbremse dürfe keine Investitionsbremse sein, sagt Linken-Finanzexperte Zillich. CDU-Haushaltspolitiker Goiny warnte dagegen vor Schattenhaushalten. Schon jetzt wird der Großteil der Berliner Investitionen außerhalb des Landeshaushalts beispielsweise über städtische Wohnungsbaugesellschaften abgewickelt.

