Im Tarifkonflikt bei der Postbank hat es in der Nacht zum Donnerstag in Königswinter eine Einigung gegeben. Wie ein Mitglied der Verdi-Verhandlungskommission am Donnerstagmorgen sagte, soll es in zwei Schritten mehr Geld geben: 3,0 Prozent ab November 2019 und weitere 1,75 Prozent ab Januar 2021.

Die Laufzeit des Tarifvertrages betrage 29 Monate. Außerdem sei der Kündigungsschutz bis 2023 verlängert worden. "Es ist ein ziemlich umfassendes Paket", sagte der Verdi-Vertreter.