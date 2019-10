Bild: imago images/Joachim Sielski

Thomas-Cook-Insolvenz - Pauschalreisende bangen um ihre Entschädigungen

14.10.19 | 18:37 Uhr

Ob Thomas-Cook-Kunden das Geld für ihre stornierten Reisen zurück bekommen, ist noch unklar - denn der Schaden übersteigt die Versicherungssumme. Trotzdem sollten Urlauber aus der Pleite des Reisekonzerns nicht die falschen Konsequenzen ziehen. Von Thomas Förster



Der Traum vom Urlaub ist für viele geplatzt, nachdem der Reiseveranstalter Thomas Cook Insolvenz angemeldet hat. Schätzungen gehen von bis zu 800.000 deutschen Kunden aus, die von der Insolvenz betroffen sein könnten; Thomas Cook selbst spricht von 660.000 Geschädigten. Nachdem der Urlaub vieler Kunden geplatzt ist, müssen sie nun bangen, ob sie eine Entschädigung erhalten. Auch Michael Niegut aus Königs Wusterhausen ist betroffen. Er wollte Ende Oktober für zehn Tage nach Mallorca. Vier Personen, Halbpension für 2.500 Euro. Doch die Reise wird nicht stattfinden, sein Geld ist erst einmal weg. "Man hofft, dass man zumindest einen Großteil des Reisepreises wiederkriegt", sagt Niegut und hofft auf die Versicherung von Thomas Cook.

Der Schaden übersteigt die Versicherungssumme

Reiseveranstalter von Pauschalreisen sind gesetzlich verpflichtet, eine Versicherung abzuschließen, die im Fall einer Pleite Kunden entschädigt. Durch einen Sicherungsschein können Pauschalreisende ihr Geld zurückbekommen. Das Problem ist: Die Versicherungssumme bei Thomas Cook ist mit 110 Millionen Euro zu gering und die Schadenssumme übersteigt den Versicherungsschutz bei weitem. Experten schätzen den aktuellen Schaden auf 300, manche sogar auf 400 Millionen Euro. Die gesetzlich vorgeschriebene Versicherungssumme für solche Fälle ist allerdings seit rund 30 Jahren nicht erhöht worden.

Von der Versicherungssumme in Höhe von 110 Millionen Euro wurden zunächst die gestrandeten Urlauber zurückgeholt. Unklar ist, wie viel davon noch übrig ist. Vom Rest müssten die Kunden bezahlt werden, deren Reisen storniert wurden. Doch wer zahlt den Schaden, wenn die Versicherungssumme nicht ausreicht?

Rechtsanwalt: "Kein angemessener Kundenschutz"

Der Berliner Reiserechtsanwalt Roosbeh Karim sieht im Gespräch mit dem rbb den Staat in der Haftung, denn der habe die zu niedrige Versicherung per Gesetz festgelegt. Die Bundesrepublik Deutschland habe die Vorgabe der Europäischen Union missachtet und so "nicht für einen angemessenen Kundenschutz gesorgt". "Deswegen kann die Bundesrepublik Deutschland in die Haftung genommen werden und muss für die entstandenen Schäden der Urlauber aufkommen", so Karim. Der rbb konfrontierte das Bundesministerium für Verbraucherschutz, ob es angesichts der Pleite von Thomas Cook nicht Zeit für eine Änderung der Gesetze wäre. Die Antwort: Es wird beraten. Die Verbraucher sind verunsichert. Nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des rbb würden nur 30 Prozent der Befragten wieder eine Pauschalreise machen, die Mehrheit der Befragten "grundsätzlich" oder "aufgrund" der Thomas-Cook-Insolvenz aber nicht.



Trotz Insolvenz sind Pauschalreisen am besten abgesichert

Finanzexperten hingegen raten trotz der Insolvenz nicht von Pauschalreisen ab. Sie seien dennoch die am besten abgesicherte Reiseart, sagte Hermann-Josef Tenhagen von Finanztip dem rbb. Denn die Alternative würde heißen: Selber buchen. Wenn aber eine Airline pleite gehe, wie Germania, springe keine Versicherung ein. "In den vergangenen Jahren sind einige Fluglinien verschwunden", so Tenhagen. Wichtig sei in jedem Fall das Zahlungsmittel, egal ob Individual- oder Pauschalreise. Der Finanzexperte mahnt: "Wer das Falsche wählt, verschenkt eine zusätzliche Absicherung".

Der Fehler beim Zahlen

So wie Michael Niegut. Er hat die gesamten 2.500 Euro seiner Pauschalreise per Überweisung bezahlt. "Im Zweifel ist die Überweisung die schwierigste Variante, das Geld zurückholen zu können", so Finanzexperte Tenhagen. Leichter ist es bei einer Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte. Bei einer Lastschrift kann der Kunde den Betrag ohne Begründung innerhalb eines Zeitraumes von acht Wochen nach der Zahlung zurückbuchen. Ähnlich ist es bei der Kreditkarte, dort ist der Zeitraum manchmal noch länger. Bei PayPal kann man sogar ein halbes Jahr lang den Käuferschutz beantragen. Reisende sollten in Zukunft bei Pauschalreisen auf den Sicherungsschein bestehen und so spät wie möglich die Buchung zahlen - dann per Lastschrift, Kreditkarte oder Paypal. Und: Wer bald einen Urlaub plant, kann vielleicht sogar von der Pleite profitieren. Viele Reiseveranstalter wollen neue Kunden gewinnen und bieten gerade Schnäppchen an.

Sendung: Super.Markt, 14.10.2019, 20.15 Uhr