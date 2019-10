Bei der Lufthansa soll am Sonntagmorgen an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München gestreikt werden. Inwieweit sich der Warnstreik auf den Flugverkehr in Berlin-Tegel und -Schönefeld auswirkt, ist noch offen.

Im Streit über Tarifverhandlungen ruft die Flugbegleitergewerkschaft Ufo zu einem ersten Streik bei der Lufthansa am Sonntag in Frankfurt und München auf. Die Beschäftigten sollten am 20.

Oktober zwischen 6 und 11 Uhr die Arbeit niederlegen, sagte der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr am Montag.



Inwieweit sich der Ausstand auf den Flugverkehr in Berlin-Tegel und -Schönefeld auswirkt, ist noch offen. Die Lufthansa verbindet Berlin unter anderem mit Düsseldorf, Frankfurt, Köln, München, aber auch Zürich, London, New York oder Palma de Mallorca [Flugplan unter dl-oim.de]. In Berlin und Brandenburg enden am Sonntag die Herbstferien.