Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag am 10. November zugelassen. Anlass seien die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Friedlichen Revolution und des Mauerfalls am 9. November, heißt es in einer Mitteilung. Verkaufsstellen können an diesem Tag von 13 bis 20 Uhr öffnen.