Mit einem Warnstreik an mehreren deutschen Flughäfen will die IG Bauen-Agrar-Umwelt den Druck im Tarifkonflikt der Gebäudereiniger erhöhen. In Berlin-Tegel sind die Mitarbeiter am Dienstag ab 9 Uhr dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Ob es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs kommen wird, ist unklar. Die Gewerkschaft schließt dies aber nicht aus. Die Streiks finden auch an anderen deutschen Flughäfen statt, unter anderem in Frankfurt am Main und Münster/Osnabrück. In München, Düsseldorf, Stuttgart und Hannover sind Protestaktionen wie der "Aufstand der Unsichtbaren" mit weißen Masken geplant.

Der Tarifkonflikt in der größten deutschen Handwerkssparte mit rund 650.000 Beschäftigten ist nach sechs Verhandlungsrunden festgefahren. Die Gewerkschaft verlangt in den Verhandlungen zum Rahmentarif unter anderem ein Weihnachtsgeld, was von den Arbeitgebern strikt abgelehnt wird. Diese hatten den Vertrag gekündigt, weil sie Teilzeitkräften keine Überstundenzuschläge zahlen wollten.