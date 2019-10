Im Tarifkonflikt in der Reinigungsbranche sind am Donnerstag auch Warnstreiks am Berliner Standort des Bayer-Konzerns geplant. Wie die Gewerkschaft IG BAU mitteilte, wollen die Streikenden verschiedener Reinigungsfirmen den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen.