Anlage geht 2020 in Betrieb

Der größte Solarpark Deutschlands soll in Brandenburg entstehen. Die Anlage soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen, wie der Karlsruher Energiekonzern EnBW am Mittwoch mitteilte. Aufsichtsrat und Vorstand hätten für das Projekt nun grünes Licht gegeben.

Demnach sollen auf einem 164 Hektar großen Gelände bei Werneuchen (Barnim) rund 465.000 Solarmodule aufgebaut werden, die etwa 50.000 Haushalte mit Strom versorgen können.