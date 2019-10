Bild: dpa/Schoening

14.10.19 | 06:15 Uhr

Das neue Semester hat begonnen, neue Studierende sind in der Stadt - und brauchen ein WG-Zimmer oder eine Wohnung. Doch die sind rar und in der Regel teuer, wie eine Datenauswertung von rbb|24 zeigt. Von Götz Gringmuth-Dallmer



Es gibt sie noch, die WG-Zimmer für 180 Euro im Monat. Gelegen in einer Backsteinvilla mit Garten. Das Zimmer hat nur einen Haken: Wer sich darum bewerben will muss männlich und katholisch sein. Oder die Gartenlaube für 0 Euro. Hat natürlich auch einen Haken: Die Unterkunft gibt es nämlich nur für Hundeliebhaber, die sich auch um die Vierbeiner der Besitzer kümmern. Wer weder männlich und katholisch noch Hundeliebhaber ist, muss sich mit einer anderen Wirklichkeit der Wohnungs- oder WG-Zimmersuche auseinandersetzen.

rbb|24 hat Daten von wg-gesucht.de ausgewertet, dem nach eigenen Angaben größten Portal Europas für WG-Zimmer. Demnach müssen Menschen, die jetzt ein WG-Zimmer in Berlin suchen, im Durchschnitt etwa 500 Euro im Monat dafür bezahlen. Manche der für diesen Preis angebotenen Zimmer sind gerade 10 m² groß, andere um die 30 m². Der Median für die ausgewerteten Angebote beträgt 482 Euro. Das bedeutet: Die Hälfte der Zimmer kostet weniger, die andere Hälfte kostet mehr.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das Moses-Mendelssohn-Institut, das im Mai die Angebote für Berlin und andere Städte untersuchte. Auch damals, ein paar Monate vor Semesterbeginn, lag der Median für ein WG-Zimmer bei 480 Euro im Monat.

Viele Studierende müssen im Vergleich zu ihrem verfügbaren Einkommen zu viel Geld für die Unterkunft ausgeben. Nach der Sozialerhebung von 2016, einer Langzeituntersuchung über die soziale und wirtschaftliche Lage von Studierenden in Deutschland, standen im Befragungszeitraum Studierenden in Berlin im Schnitt 1.014,60 Euro im Monat zu Verfügung. Davon mussten vor drei Jahren für die Miete durchschnittlich 362 Euro ausgegeben werden, also mehr als die maximal empfohlenen 30 Prozent vom Einkommen.

Der volle Bafög-Satz berträgt zurzeit 853 Euro. Er ist auch die Richtgröße für den Unterhalt, den ausreichend vermögende Eltern ihren studierenden Kinden zahlen sollen. In den 853 Euro enthalten ist eine Wohnpauschale von 325 Euro. Für viele, die jetzt eine Bleibe suchen, dürfte es nach den aktuell ermittelten Zahlen damit sehr schwierig sein, eine Unterkunft zu finden. Die Datenauswertung zeigt, dass nur etwa sieben Prozent der angebotenen WG-Zimmer in Berlin weniger als 326 Euro im Monat kosten. Etwa die Hälfte der Zimmer kosten zwischen 326 Euro und 500 Euro im Monat, alle anderen sind noch teurer.

Lange Warteliste für günstige Zimmer

Zwar bieten Studentenwohnheime theoretisch Zimmer zwischen 140 und 380 Euro an. Doch die Wartezeiten auf einen Platz im Wohnheim betragen im Schnitt ein bis drei Semester, berichtet Jana Judisch vom Studierendenwerk Berlin. Sie kann im Moment nur auf den freien Markt verweisen: "Wir haben 4.000 Studierende auf der Bewerberliste um einen Wohnheimplatz."

Was viele nicht wissen: Studierende können in Berlin einen sogenannten Wohnberechtigungsschein beantragen und haben somit die Chance, eine deutlich günstigere Bleibe bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zu finden. Auf deren Webseiten gibt es immer mal wieder Angebote, die im Preis deutlich unter den oben beschriebenen liegen. So hat zum Beispiel die Gewobag 195 Plätze in Studierendenapartments verschiedener Größen zum Preis von je 350 Euro. Derzeitiger Status allerdings: alle belegt. Auch die Howoge hat theoretisch Apartments für Studierende, vollmöbiliert ab 455 Euro pro Person. Derzeitiger Status aber auch hier: alle belegt. Die landeseigene Immobiliengesellschaft Berlinovo bietet nach eigenen Angaben rund 1.600 möblierte Ein-Zimmer Apartments zwischen 250 und 440 Euro und Zwei-Zimmer-Apartments zwischen 630 und 740 Euro an, die derzeit alle vermietet sind. Auf der Webseite [berlinovo.de] werden zum 1. Januar 2020 Ein-Zimmer-Apartments ab 390 Euro und zwei Zimmer ab 660 Euro angeboten. Zudem gibt es noch viele privatwirtschaftliche Anbieter, die möbilierte Apartments anbieten. Die sind in der Regel allerdings noch teurer als die der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Bleibt noch die Suche auf dem Wohnungsmarkt. Jana Judisch empfiehlt Studierenden, sich an der Peripherie umzusehen. Da findet man bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften noch verhältnismäßig günstige Angebote. Wer also bereit ist, an den Stadtrand zu ziehen, kann mit ein wenig Glück auch eine Zwei-Zimmerwohnung für weniger als 600 Euro bekommen.



Mehr Angebote in der Innenstadt

Wer doch lieber in ein WG-Zimmer ziehen möchte, findet zurzeit die meisten Angebote in den Ortsteilen Friedrichshain (80), gefolgt von Prenzlauer Berg (75) und Charlottenburg (74), Kreuzberg (65) und Neukölln (60). Die teureren Angebote gibt es eher im Westen der Stadt, auch wenn dort deutlich weniger WG-Zimmer angeboten werden. In den beliebten Kiezen in Kreuzberg und Neukölln kosten WG-Zimmer im Schnitt um die 500 Euro im Monat. Günstiger ist es am Stadtrand. In Hellersdorf, Marzahn, Friedrichsfelde oder Köpenick gibt es mit etwas Glück WG-Zimmer für weniger als 400 Euro im Monat.



Bundesweit Platz fünf

Im bundesweiten Vergleich der Preise für ein WG-Zimmer steht Berlin auf dem fünften Platz. Das zeigen die Zahlen vom Moses-Mendelsohn-Institut. Ganz oben auf der Liste steht München mit 650 Euro im Monat, Berlin findet sich mit hier 480 Euro auf Platz 5, Potsdam steht mit Erlangen und Friedberg mit 400 Euro auf Platz 20. Deutlich günstiger können Studierende in Frankfurt (Oder) und Cottbus wohnen. An der Oder gibt es ein WG-Zimmer für durchschnittlich 275 Euro, in der Lausitz sogar schon für 262 Euro. Auch für Studierende, die weder katholisch sind noch Hunde mögen.



