Bild: Astrid Tillmann

Abmahnverein - "Wenn ich das zahlen muss, mache ich den Laden dicht"

08.11.19 | 18:25 Uhr

Astrid Tillmann hat einen Fehler gemacht. In den AGB-Angaben ihres Onlineshops waren einige Formulierungen fehlerhaft. Eine Unachtsamkeit, die für die Berlinerin teuer werden - und nun das Ende ihres ganzen Geschäfts bedeuten könnte. Von Laura Kingston

Astrid Tillmann wurde letztes Jahr erwischt. Bei einem falschen Versprechen. Einer vermeintlichen Kleinigkeit. Einem unachtsamen Versehen. Doch das kostet sie mittlerweile weit mehr als ein müdes Lächeln. Der Ladenbetreiberin droht eine Strafzahlung von bis zu 3.000 Euro plus Gerichts- und Anwaltskosten. Die 51-jährige Berlinerin wurde vor gut einem Jahr von einem sogenannten Abmahnverein angeschrieben. Grund dafür waren Formulierungsfehler in den AGBs ihres Onlineshops, den sie erst wenige Monate zuvor gegründet hatte. Der sollte ein zweites Standbein zu ihrem Kleiderladen im Kreuzberger Graefekiez sein - könnte ihr aber nun den Boden unter den Füßen wegreißen.



Was machen Abmahnvereine? Die Aufgabe eines Abmahnvereins ist es, Wettbewerbswidrgkeiten zu verwarnen. Oft sind das Verstöße gegen das UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) - es geht also oft um einen fairen Wettbewerb. Verstöße können durch Abmahnungen außergerichtlich geklärt werden. Das ist oft kostengünstiger und entlastet die Justiz. Abmahnbefugt sind nach § 8 Abs. 3 des UWG Mitbewerber, Wettbewerbsverbände als Zusammenschluss solcher, Verbraucherschutzverbände und Industrie- und Handelskammern.



Onlineshop im Alleingang

Vor sechs Jahren hatte Tillmann einen Laden mit selbstgeschneiderter Kleidung eröffnet. Der läuft zwar so gut, dass sie sich die Miete leisten kann, aber gemessen an der 50- bis 60-Stunden-Woche, die sie arbeite, sei das gar nichts, sagt sie. Also entschied sie sich für einen zusätzlichen Onlineshop. Den setzte sie alleine auf, professionelle Hilfe konnte Tillmann sich nach eigenen Angaben nicht leisten - weder technischer noch rechtlicher Natur.



Ein Satz, der 3.000 Euro kosten kann

Der Brief, der im Sommer 2018 in Tillmanns Postkasten lag, hatte den Absender "IDO Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V." Ein Verein mit Sitz in Leverkusen, der nach eigenen Angaben 2.600 "unmittelbare Mitglieder" hat. Das sind laut Webseite des Vereins Onlineshops aus unterschiedlichen Sparten. Vereinszweck sei "die umfassende Förderung insbesondere der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen deutscher Online-Unternehmer und Online-Freiberufler", heißt es. Dazu gehört es nach eigenen Angaben auch, Unternehmen abzumahnen, die zum Beispiel gegen das "Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb" (UWG) verstoßen - sich also etwa Wettbewerbsvorteile erschleichen.



Formulierungsfehler in den AGBs

Bei Astrid Tillmann waren das laut "IDO" Formulierungsfehler in den AGBs. Die habe sie zu ändern. Außerdem möge sie dem Verein eine Gebühr von rund 240 Euro überweisen und die beigelegte Unterlassungserklärung unterschreiben. Der Rat von Tillmanns Anwältin, einer Bekannten, war klar: "Bezahl' das, unterschreib' das und ändere das." So schildert Tillmann deren Reaktion. Die 51-Jährige gibt das Versprechen ab, die Formulierungen zu ändern, verbessert die Passagen und dachte, jetzt wäre alles rechtmäßig. Vier Wochen später bekam sie einen weiteren Brief vom IDO e.V. Unter zwei Produkt-Artikeln hatte sie einen Satz übersehen, den sie hätte ändern müssen: "Ich liefere innerhalb von ein bis drei, spätestens jedoch nach zehn Werktagen." Eine Garantie, die Unternehmen so nicht abgeben dürfen. Dieser Satz sollte sie nun 3.000 Euro kosten. Zumindest forderte das IDO e.V. - wegen Vertragsverletzung.



Ein Fehler könnte Tillmanns Ruin bedeuten

Tillmann und ihre Anwältin legten Widerspruch gegen die Forderung ein. "Das war ja vollkommen unverhältnismäßig. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 150 Euro Gewinn mit meinem Onlineshop eingefahren und sollte 3.000 Euro Strafe zahlen." Daraufhin zog der IDO e.V. vor das Landgericht in Berlin. Ob der Verein das zurecht tat mit seiner Forderung an Tillmann, "wollte der Richter nicht entscheiden", so die Berlinerin. Er habe in der Verhandlung gesagt: "Die Parteien mögen sich einigen und einen Vergleich schließen." Auf Tillmanns Kompromiss-Vorschlag, 1.500 Euro zu zahlen, ließ sich IDO nicht ein. Dadurch war der Richter gezwungen, ein Urteil zu fällen: 2.000 Euro sollte Astrid Tillmann für die Vertragsverletzung sowie zwei Drittel der gegnerischen Anwaltskosten zahlen. "Da kommen 2.000 Euro noch einmal drauf", so Tillmann: macht also 4.000 Euro. Astrid Tillmann ging in Berufung.



"Stoppen Sie die Abmahnmafia"

Dass sie mal einen Brief an die Bundesjustizministerin schreiben würde, hätte Astrid Tillmann nicht gedacht. Doch nun gibt es ihre Petition "Stoppen Sie die Abmahnmafia" [change.org], adressiert an Justizministerin Christine Lambrecht. Die Petition hat seit dem 18. Oktober über 50.000 Unterschriften gesammelt. Tillmann bekam dutzende E-Mails von anderen Online-Händlern, die ähnliche Erfahrungen mit IDO e.V. gemacht haben. Offenbar traf sie einen Nerv.



Eine Studie von Trusted Shops - einem Unternehmen, das Gütesiegel an Onlineshops verteilt - kam zu dem Ergebnis, dass im Vorjahr mehr als die Hälfte aller Abmahnungen an Online-Händler in Deutschland von IDO e.V. ausgesprochen wurden. Nach Informationen von rbb|24 soll IDO im Jahr 2017 fast 7.000 Abmahnungen versandt haben. Und auch Marc Zgaga, Geschäftsführer des Mittelstandsverbunds, kennt den Abmahnverein. Der habe sich laut Zgaga damit einen Namen gemacht, "wegen marginaler Kleinstverstöße" abzumahnen - und es sich zum Geschäftsmodell gemacht, mit Abmahnungen Geld zu verdienen. Die Zweigstelle "Mittlerer Niederrhein"der Industrie- und Handelskammer (IHK) warnt Online-Händler mittlerweile vor Abmahnungen [ihk-krefeld.de].



Offenes Gerichtsverfahren

Zu diesem Vorwurf wollte sich der IDO e.V. auf Anfrage von rbb|24 nicht äußern. Leonie Boddenberg, Geschäftsführerin des Verbands, entgegnete, dass IDO sich nicht zu laufenden Gerichtsverfahren äußere und dies auch "aus datenschutzrechtlichen Gründen" nicht gehe.



Ob Astrid Tillmann mit ihrer Berufung gegen das Gerichtsurteil aus dem September Erfolg haben wird, vermag Marc Zgaga vom Mittelstandsverbund nicht zu sagen. "Es gibt Gerichte, die mutiger mit dem Thema umgehen" und sich gegen IDO entschieden - und andere, die dem Verband Recht gäben, wenn es erstmal zu einer Vertragsverletzung gekommen ist. Nach aktueller Gesetzeslage können sich die Abmahnenden das Gericht, an dem die Klage verhandelt wird, aussuchen. Damit es gar nicht erst zur Klage kommen kann, sondern bei einer Abmahnung bleibt, empfiehlt Zgaga, die Unterlassungsverpflichtungserklärung gar nicht erst zu unterschreiben, ohne sich rechtlich beraten zu lassen. Sobald die Unterschrift gesetzt und ein Vertrag geschlossen ist, "wird es richtig teuer", wenn noch einmal ein kleiner Fehler passiere.



"Bei 3.000 Euro mache ich den Laden dicht"

Eins steht für Astrid Tillmann fest: Sollte das Gericht bei seiner Entscheidung bleiben, bedeutet dies das Ende für ihr Geschäft, also nicht nur den Onlineshop, sondern auch ihren Kleiderladen im Graefekiez. "Ich frage mich, ob Richter das überhaupt einschätzen können, wie schlimm das ist. Letztlich ist das ein Bagatellfehler, den ich begangen habe. Mir tun schon 500 Euro weh. Bei 3.000 Euro mache ich meinen Laden dicht. Punkt."