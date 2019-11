Tesla will in Grünheide vier Milliarden Euro investieren

Die Nachricht schlug in Brandenburg ein wie eine Bombe: Der Elektroauto-Hersteller Tesla will in Grünheide ein Werk bauen. Bis zu 8.000 Menschen könnten dort arbeiten. Wie jetzt bekannt wurde, will Tesla vier Milliarden Euro in die "Gigafactory" investieren.