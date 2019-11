Sowohl in Brandenburg als auch in Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im November gesunken. In Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit dabei auf ein neues Rekordtief gefallen: Mit 72.074 Menschen gab es noch nie so wenig Arbeitslose in einem Monat seit 1991.

"In Berlin entstehen derzeit an jedem Tag mehr als 150 neue Arbeitsplätze", teilte Bernd Becking von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit zur aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt mit. "Besonders stark ist die Beschäftigungszunahme in den Branchen Information und Kommunikation, Erziehung und Unterricht und in vielen Dienstleistungsbereichen." Auch in der Industrie sei ein Stellenzuwachs festzustellen.



In Berlin sind, so die aktuellen Zahlen, bei den Arbeitsagenturen fast 26.400 freie Stellen gemeldet. Großer Bedarf besteht unter anderem in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und im Verkauf. In Brandenburg sind mehr als 22.500 freie Stellen von den Unternehmen gemeldet. Hier werden insbesondere im Bereich Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, in der Energietechnik sowie in vielen Industriebereichen Mitarbeiter gesucht.

