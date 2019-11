dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 22.11.2019 | Frank Überall im Interview | Bild: dpa/Britta Pedersen

Verleger der "Berliner Zeitung" - Holger Friedrich legt Posten bei Centogene auf Eis

22.11.19 | 14:38

Der neue Verleger der "Berliner Zeitung", Holger Friedrich, lässt seinen Posten im Aufsichtsrat des Biotech-Unternehmens Centogene vorübergehend ruhen. Das teilte er am Freitag mit. "Der Spiegel" hatte vor zwei Wochen einen positiven Artikel der "Berliner Zeitung" über dieses Unternehmen kritisch aufgegriffen, weil Friedrich im Aufsichtsrat sitzt. Zudem hielt er laut Angaben der US-Börsenaufsicht im Juni über ein in Berlin ansässiges Unternehmen 3,27 Prozent an Centogene - was aber nicht im Artikel seines eigenen Blattes stand.

Mehr zum Thema dpa/Britta Pedersen Stasi-Vorwürfe gegen Holger Friedrich - Rückendeckung für neue Eigentümer des Berliner Verlags

"Berliner Zeitung" verspricht Transparenz

Die "Berliner Zeitung" erklärte daraufhin, dass Friedrich dem Herausgeber und der Chefredaktion den Hinweis gegeben habe, dass Centogene Weltmarktführer in der gentechnischen Analyse sei und dessen Börsengang ein Anlass zur Berichterstattung sein könnte. "Weder der Chefredaktion noch den beiden Wissenschaftsredakteuren war zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass Holger Friedrich an dem Unternehmen beteiligt ist. Wäre das anders gewesen, hätte die Redaktion diese Information in den Artikel mit aufgenommen", hieß es. Man werde in Zukunft die Berichterstattung ausnahmslos darauf prüfen, ob geschäftliche Interessen des Unternehmerehepaares Friedrich oder des Verlagshauses davon berührt sind – und dies öffentlich machen.

Friedrich: Pausieren bis Stasi-Unterlagen ausgewertet sind

Friedrich bezog sich in der Begründung für seinen vorübergehenden Rückzug vom Aufsichtsratsposten nun auf ein anderes Thema, mit dem er zuletzt in die Schlagzeilen geraten war: Er wolle als Aufsichtsratsmitglied pausieren, "bis die vollständigen Unterlagen der Stasi-Unterlagenbehörde vorliegen und von Experten ausgewertet wurden". Wie ebenfalls vor zwei Wochen bekannt geworden war, war Friedrich zeitweise inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit und hatte dabei in der Volksarmee Kameraden bespitzelt.

DJV-Chef fordert "Soziogramm"

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, begrüßte am Freitag im rbb diese Ankündigungen. Interessenskonflikte wie jene beim Berliner Verlag widersprächen dem Pressekodex, sagte er im Inforadio. "Ich denke, das ist genau der richtige Schritt, dieses operative Geschäft jetzt deutlich zumindest zeitweilig zu verlassen und Verhaltensregeln aufzuschreiben. Dazu gehört auch, ein Soziogramm zu erstellen, also genau zu gucken: In welchen Doppelfunktionen ist der Verleger möglicherweise noch unterwegs. Das gilt im übrigen auch für jeden Journalisten und jede Journalistin", so Überall.