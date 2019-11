Bild: dpa/Daniel Naupold

Konjunktur in der Hauptstadt - Berliner Wirtschaft wächst schneller als Bundesdurchschnitt

14.11.19 | 17:44

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis90/Die Grünen) sieht Berlin auf Wachstumskurs. Wie die Senatorin im Abgeordnetenhaus erläuterte, liegt das Wirtschaftswachstum in der Hauptstadt nach wie vor über dem Bundesdurchschnitt. "Berlin glückt der Strukturwandel, der anderswo so schwerfällt", sagte Pop am Donnerstag.

Noch in dieser Legislaturperiode, vielleicht sogar schon in diesem Jahr, werde außerdem die Lücke zum Bundesdurchschnitt beim Bruttoinlandsprodukt geschlossen, sagte Pop. 2018 lag es in Deutschland bei 40.851 Euro pro Kopf, in Berlin bei 40.568 Euro. "Das war ein weiter Weg, den Berlin hier zurückgelegt hat in den letzten 30 Jahren", so Pop.

Schwaches Wachstum in Brandenburg

Bundesweit erhöhte sich laut dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Statistischen Bundesamtes das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal insgesamt leicht um 0,1 Prozent. Im zweiten Vierteljahr hatte Europas größte Volkswirtschaft noch einen Rückgang um 0,2 Prozent verzeichnet. Mit der Rückkehr zu neuem Wachstum sei eine "technische Rezession" vermieden worden, heißt es in dem Bericht. Davon sprechen Volkswirte, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge schrumpft. Einen Absturz der deutschen Wirtschaft nach Jahren des Aufschwungs erwarten die meisten Volkswirte ohnehin nicht.

Im September hatte das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg gemeldet, dass für die positive Entwicklung in Berlin vor allem der Dienstleistungsbereich verantwortlich sei. Insbesondere die Bereiche Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie das Gastgewerbe seien im ersten Halbjahr 2019 überdurchschnittlich gewachsen. Brandenburgs Wirtschaft war den Angaben der Statistiker zufolge hingegen nur unterdurchschnittlich gewachsen.