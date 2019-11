Passagiere am Berliner Flughafen Tegel müssen sich auf neue Streiks bei der Lufthansa einstellen. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will am Montagnachmittag neue Aktionen bekanntgeben.



Zuvor hatten sich die Mitglieder in einer Urabstimmung "mit überwältigender Mehrheit" für unbefristete Ausstände ausgesprochen, wie Ufo am Freitagabend mitteilte. Die Lufthansa sei auf einen weitreichenden Vorschlag zur Beendigung sämtlicher Arbeitskämpfe nicht eingegangen. Daher sehe sich die Gewerkschaft gezwungen, wieder auf Streiks zurückzugreifen, sagte die Vorsitzende Sylvia De la Cruz.