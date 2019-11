Das Kino CineStar im Sony-Center am Potsdamer Platz schließt zum Jahresende. Der Mietvertrag, der zum 31. Dezember 2019 nach genau 20 Jahren ausläuft, werde nicht verlängert, sagte CineStar-Geschäftsführer Oliver Fock am Freitag dem rbb.

Die bisher gezeigten Originalfassungen sollen nun gelegentlich in der Kulturbrauerei, im Cubix und an den CineStar-Standorten Hellersdorf, Treptow und Tegel gezeigt werden.

Gerüchte, dass auch andere Berliner Standorte der CineStar-Gruppe, wie etwa das Kino in der Kulturbrauerei oder das Cubix am Alexanderplatz auf der Kippe stünden, dementierte Fock. Es gebe bei der Schließung im Sony-Center auch keinen Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der CineStar-Gruppe durch Vue/Cinemaxx. Diese Übernahme überprüft das Kartellamt noch bis zum Ende des Jahres. Oxford Properties als Eigentümer des Sony Centers bestätigte der Abendschau, dass man bereits Gespräch mit mehreren Interessenten für die Immobilie führe. Ziel sei es, das Sony-Center als einen bedeutenden Kinostandort in Berlin zu erhalten.

Auch für die Berlinale, die Ende Februar stattfindet, fallen durch die Schließung zehn Kinosäle weg. Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale, sieht darin aber kein Problem. Das Publikum werde den Wegfall nicht merken. "Wir haben so viele Möglichkeiten hier in der Stadt und so viele Kinos sind auch interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten und sind begeistert - also da haben wir genug Ausweichmöglichkeiten", sagte Rissenbeek dem rbb am Freitag.



Sendung: Abendschau, 15.11.2019, 19.30 Uhr