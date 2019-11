Vereiste Weichen, unzählige ausgefallene und defekte Züge: Im Jahr 2009 ging bei der Berliner S-Bahn kaum etwas. Vor allem der überalterte Fuhrpark machte zu schaffen und sorgt noch immer für Ausfälle. Am Dienstag will der Senat entscheidende Weichen stellen.

Der Berliner Senat berät am Dienstag über die Zukunft von zwei Dritteln des S-Bahn-Netzes. Dabei geht es um die Frage, welches Unternehmen ab 2026 den S-Bahn-Verkehr auf der Stadtbahn und den Nord-Süd-Linien übernimmt. Beschlossen werden soll eine Ausschreibung für Beschaffung und Betrieb im Umfang von fast acht Milliarden Euro. "Wir wollen natürlich, dass die S-Bahn schnell zu weiteren Wagen kommt. Es wird die Instandhaltung ausgeschrieben und der Betrieb", kündigte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) an.

Geplant ist ein komplexes Ausschreibungsverfahren mit neun verschiedenen Bewerbungsmöglichkeiten. Auf beide Strecken können sich Verkehrsunternehmen getrennt bewerben oder auch nur auf Beschaffung und Wartung der Züge. Möglich ist aber auch, dass weiterhin alles in einer Hand bleibt wie jetzt. Mithilfe der kleinteiligen Ausschreibung will Senatorin Günther verhindern, dass sich nur die Deutsche Bahn bewirbt und so den Preis nach oben treiben könnte.

Finanziert werden die neuen Züge diesmal direkt vom Land. Dafür soll ein landeseigener Fahrzeugpool gegründet werden, so die Verkehrssenatorin. "Das heißt, die Fahrzeuge sind im Besitz des Landes Berlin. Das ist ein Novum, macht aber für viele Bieter die Beteiligung an dem Verfahren einfacher", so Günther.



Macht der Senat am Dienstag den Weg frei, geht die Ausschreibung noch im Jahr 2019 heraus. Eine Entscheidung soll dann bis Ende 2020 beziehungsweise Anfang 2021 fallen.